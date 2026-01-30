El productor d’estrelles com Rosalía o C. Tangana: "No venen a mi per vendre moltíssims discos sinó a experimentar un viatge emocional"
Raül Refree presenta un nou disc amb la cantant italiana Maria Mazzotta a París
Raül Refree, productor de Rosalía, C. Tangana i El Niño de Elche, ha afirmat que els artistes que treballen amb ell no busquen vendre grans quantitats de discos, sinó experimentar un procés creatiu basat en la recerca artística. El músic i compositor català de 49 anys ha realitzat aquestes declaracions a EFE abans de presentar a París el seu últim projecte juntament amb la cantant italiana Maria Mazzotta.
El productor, el nom real del qual és Raül Fernández Miró, ha explicat que els qui col·laboren amb ell són conscients que no estan perseguint un objectiu comercial immediat. Aquest diumenge presentarà al Théâtre de la Ville de la capital francesa l’àlbum 'San Paolo di Galatina, que es publica aquest divendres, fruit de tres anys de feina conjunt amb Mazzotta després de conèixer-se en un festival de Barcelona.
Mazzotta porta tota la seua vida dedicada al cant i a l’estudi de la música tradicional de la Apulia, regió situada al sud d’Itàlia. Refree ha descobert a través d’ella històries com la de la 'pizzica', una dansa de principis del segle XX en la qual les dones que patien depressió eren considerades víctimes de la picadura d’una taràntula, i l’únic remei consistia a entrar en trànsit místic ballant, cantant i cridant d’una manera que la societat no permetia habitualment.
Un disc inspirat en la tradició musical italiana
L’àlbum està compost per deu temes procedents de la música tradicional de l'Apulia, tots ells reinterpretats per Refree. El productor català ha explicat que la seua tasca ha consistit a donar-los una nova forma i portar-los cap a un territori inexplorat fins ara. L’últim tema del disc porta precisament el títol de 'Pizzica', en homenatge a aquesta pràctica cultural.
Connexions amb altres projectes musicals
Per a Refree, la música tradicional italiana no resulta un univers completament aliè, ja que ha trobat connexions amb altres treballs com el realitzat amb l’asturià Rodrigo Cuevas o la seua revisió del fado al costat de la portuguesa Lina. El productor, que també ha treballat amb Guitarricadelafuente, Kiko Veneno o La M.O.D.A., considera que tot està interconnectat i viu cada projecte com un aprenentatge constant.
La música com a experiència comunitària
L’experiència al costat de Mazzotta ha portat Refree a reflexionar sobre la necessitat de la música per viure i sobre com s’ha relacionat amb el concepte de comunitat. El productor opina que la societat ha anat perdent progressivament el sentit comunitari en favor d’un individualisme creixent. Aquests cants tradicionals representen, segons ell, la necessitat de reunir-se i cantar junts, una cosa que cada vegada es practica menys en les famílies i en societat.
Trajectòria i reconeixement professional
Va ser Mazzotta qui es va atansar a Refree per proposar-li la col·laboració, com abans ho havien fet altres artistes atrets per l’experiència de crear música amb el català, que va col·laborar en el debut de Rosalía, 'Los Angeles’, publicat el 2017. El setembre passat, el productor va publicar el llibre 'Cuando todo encaja: Apuntes sobre creatividad’.
Refree se sent orgullós d’haver elegit bé amb qui col·laborar, encara que reconeix que l’etiqueta de ser una de les figures més influents de la música espanyola recent li resulta una mica incòmoda, si bé admet que s’ha anat acostumant. El músic precisa que sempre ha treballat sense pensar en el rendiment immediat ni en si els seus projectes anaven a agradar, sinó com un impuls natural i sincer.
Projectes en l’àmbit audiovisual
Aquesta recerca artística li ha portat també al món audiovisual, on ha compost música per a produccions com 'Entre dos aguas’, d’Isaki Lacuesta, estrenada el 2018, o la sèrie 'La Mesías’, de Javier Calvo i Javier Ambrossi. Actualment es troba treballant amb 'Els Javis' en la música del seu pròxim llargmetratge, 'La bola negra', l’estrena del qual està previst per al 2026 i que compta amb un repartiment que inclou Penélope Cruz, Lola Dueñas, Glenn Close i Miguel Bernardeau. Refree ha avançat que la pel·lícula serà una meravella.