CONSUM
Dos cadenes de supermercats lleidatanes, entre les més ben valorades pels clients
Segons l’OCU, que situa Mercadona com la cadena habitual per a gairebé un de cada tres consumidors. La despesa mitjana mensual en la compra ascendeix a 407 €
BonÀrea i PlusFresc, que han obert la seua primera botiga a Martorell i assoleixen ja els 90 establiments, es troben entre els supermercats més ben valorats pels clients segons l’enquesta de satisfacció realitzada per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que confirma un any més la preferència dels consumidors per les ensenyes locals. Ambdós firmes obtenen una qualificació de més de 75 punts sobre cent, la qual cosa demostra la bona acollida que tenen entre la seua clientela. Al top 10, que lidera la marca nord-americana Costco (84 punts sobre 100), també es troben cinc superfícies regionals, com són Esclat, Bonpreu, Ametller, Consum i Familia. D’altra banda, Hipercor i El Corte Inglés se signifiquen com les millors ensenyes de distribució estatal.
Mercadona, malgrat que no destaca entre les cadenes més puntuades, es manté com el supermercat habitual per a gairebé un de cada tres enquestats, seguit de Carrefour Hipermercado (10%) i Lidl (9%). I és que en l’elecció del supermercat influeixen tota mena de factors, especialment qüestions pràctiques com la proximitat o estar “de passada” (34%), però també els bons preus (21%), la qualitat dels productes (17%) i la gamma de productes disponibles (14%).
Respecte a la despesa mitjana mensual a les cadenes ascendeix a 407 euros, superior a la mitjana gastada en anys anteriors, en línia amb l’actual carestia de la vida. En aquest sentit, l’OCU alerta que el cost de la cistella de la compra s’ha encarit un 36% en els últims quatre anys i insisteix en la necessitat de rebaixar temporalment del 4% al 0% l’IVA als aliments bàsics, com la fruita, la verdura o l’oli d’oliva, a més de passar-lo del 10% al 4% per a la carn i al peix.
Lloc preferit pels consumidors
En aquest context, el supermercat es manté com el lloc preferit pels consumidors a l’hora de fer la compra de la cistella bàsica, ja que tres de cada quatre enquestats el visiten almenys una vegada per setmana i només un 8% recorren a la compra online, una opció que no acaba d’enlairar-se.
Els productes de primera necessitat concentren la major part de les compres i és on es prioritza, quan està disponible, la marca blanca, especialment en congelats, però també en menjars preparats, llestos per escalfar i menjar. Al contrari, es prefereix marca de fabricant en productes percebuts com a “especials”, per exemple begudes alcohòliques o refrescos.