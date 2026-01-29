Catalunya elimina “temporalment” les ZBE, les Zones de Baixes Emissions
La Generalitat amplia les mesures de mobilitat fins divendres per les restriccions a Rodalies
La Generalitat de Catalunya ha acordat suspendre temporalment les Zones de Baixes Emissions (ZBE) com a part d’un paquet de mesures extraordinàries de mobilitat que es prolongaran fins aquest divendres. La decisió respon a les restriccions que continuen afectant al servei de Rodalies, la recuperació completa del qual requereix facilitar els desplaçaments dels ciutadans per vies alternatives.
Entre les mesures de mobilitat per carretera que es mantenen figura l’eliminació de les barreres al peatge de la C-32 a la zona del Garraf (Barcelona), permetent el pas gratuït de vehicles. A més, romanen actius els 150 vehicles de reforç a les línies regulars d’autobús que cobreixen els corredors habituals, segons ha informat la Generalitat aquest dimecres en un comunicat oficial.
L’àrea metropolitana de Barcelona compta amb un reforç específic de 19 autobusos addicionals que connecten les localitats de Castelldefels, Gavà i Viladecans, garantint així alternatives de transport públic davant de les complicacions del servei ferroviari.
Abonaments gratuïts a Rodalies durant un mes
Quant al transport ferroviari, la Generalitat ha activat abonaments gratuïts a Rodalies amb una vigència d’un mes des d’aquest dimarts, una mesura compensatòria per als usuaris afectats per les interrupcions del servei. Aquesta iniciativa busca pal·liar les molèsties ocasionades durant el període de restabliment complet de les connexions.
Serveis addicionals en Mitja Distància i Alta Velocitat
Per absorbir la demanda, s’ha procedit al reforç de l’oferta habitual de Mitja Distància mitjançant la línia d’Alta Velocidad que comunica Barcelona amb Lleida, incorporant quatre serveis addicionals que amplien la capacitat de transport entre ambdues ciutats.
Augment de freqüències a FGC
Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) també han incrementat el servei en les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, afegint-se al conjunt d’actuacions destinades a garantir la mobilitat mentre persisteixen les dificultats a la xarxa de Rodalies.