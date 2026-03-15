Així serà el centre Promenade Lleida: tindrà 120 botigues, mil butaques de cine i 2.300 places d’aparcament
Segons detalla la firma Frey, la promotora juntament amb Eurofund d’aquest parc comercial i de lleure a Torre Salses. Confirma que hi haurà representades 90 marques i un hipermecat de Bonpreu
El parc comercial i de lleure Shopping Promenade Lleida, que està previst inaugurar a Torre Salses (entre la Bordeta i els Mangraners) a finals de l’any 2027, tindrà 120 botigues, un miler de butaques de cine i 2.300 places d’aparcament, segons detalla la pàgina web de la firma francesa Frey que, juntament amb la madrilenya Eurofund, són els promotors de la iniciativa.
També indica que hi haurà noranta marques representades i confirma que hi haurà un hipermercat de l’ensenya Bonpreu. En total, aquest nou equipament ocuparà una superfície de 57.000 metres quadrats.
El passat 26 de febrer els promotors van descobrir una placa (en lloc de col·locar una primera pedra) per donar el tret de sortida simbòlic als treballs d’adequació del projecte, que van anunciar que començarien en les següents setmanes.
Calculen que suposarà una inversió rècord a la ciutat de 145 milions d’euros i també destinaran 9,8 milions per a la construcció dels vials d’accés, com desdoblar l’avinguda Víctor Torres, i l’ampliació de línies d’autobus i carrils bici des del centre de la ciutat fins a Shopping Promenade.
Així mateix, estimen també que aquest parc comercial i de lleure crearà quatre-cents llocs de treball directes i mil d’indirectes entre les obres de construcció i els serveis que es generin. A més, preveuen que tindrà entre 5 i 6 milions de visitants a l’any.
Frey indica també que, a més del Shopping Promenade Lleida, estan impulsant un altre projecte a la ciutat sueca de Malmö, amb obertura prevista també per al proper any, i espera que generin uns ingressos nets per lloguer d’aproximadament vint-i-un milions d’euros, la qual cosa representa una rendibilitat sobre el cost superior al vuit per cent.
Una zona entre la Bordeta i els Mangraners ‘creada’ el 2008
El pla SUR 42 de Torre Salses es va urbanitzar el 2008. La Paeria preveia un nou barri, a més de la zona comercial, però la crisi va paralitzar el projecte. Des d’aleshores, els carrers estan urbanitzats, però acumulen desperfectes i males herbes. L’ajuntament va treure aquest mes a licitació 16 finques per construir habitatges unifamiliars i va rebre 24 ofertes per onze d’aquestes. A més, la junta de govern ja ha aprovat inicialment la millora dels accessos: el projecte per a la prolongació del carrer Francesc Bordalba i Montardit, al SUR 42, fins a connectar amb el carrer Almeria, i també el d’ampliació de l’avinguda Víctor Torres, entre l’Ll-11 i l’avinguda Pla d’Urgell, que passarà a tenir dos carrils per sentit i un carril bici unidireccional. Malgrat aquests avenços, el ple va aprovar al mes de febrer una moció de rebuig del projecte de Promenade amb els vots de gairebé tota l’oposició (Vox es va abstenir).