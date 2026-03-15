Les intenses nevades d’aquest hivern obliguen les pistes d’esquí de Lleida a adaptar-se a les condicions més dures dels últims anys
El mal temps causa 10 tancaments entre tots els complexos i restringeix l’accés a cotes altes pel vent i causes operatives
Falta menys d’un mes perquè acabi la temporada d’esquí 2025-2026, i tot el sector turístic del Pirineu de Lleida coincideix que ha estat una de les més atípiques dels últims anys. La successió de borrasques que han fuetejat Catalunya aquest hivern han deixat gruixos superiors als tres metres –Port Ainé va arribar a ser el quart complex del món amb més neu acumulada al gener– i imatges de postal pròpies d’altres latituds.
Però el mal temps també ha portat dificultats. “Històricament, si el cap de setmana fa mal temps al Pirineu hi ha un 30% de cancel·lacions”, explica Josep Castellarnau, president de la Federació d’Hostaleria de Lleida. En canvi, un altre hoteler com Carles Cortina, de València d’Àneu, afirma que molts “clients han optat per canviar dates”, encara que admet que “hi ha qui s’ha quedat amb les ganes d’esquiar amb bon temps”.
Aquest hivern també ha posat a prova les estacions. “Gairebé no ha parat de nevar durant 40-45 dies”, asseguren des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que gestiona les estacions de Port Ainé, Espot i Boí Taüll. I afegeixen: “Potser la gent que no viu a la muntanya no s’adona del que suposa això perquè una estació continuï funcionant.”
De fet, i segons dades d’FGC després de 99 dies de temporada, les seues estacions han tancat portes en vuit ocasions: quatre a Port Ainé, dos a Espot i dos més a Boí Taüll. Encara que l’afectació més important ha estat en cotes altes, clausurades per complet 28 dies entre els tres complexos, i parcialment en uns altres 59. Segons les mateixes fonts, els tancaments es deuen al vent que en algun moment va impedir el funcionament d’instal·lacions de transport per cable i a les obertures de remuntadors més tard que l’estació obrís portes per treure neu i adequar les àrees d’embarcament i desembarcament. “Això suposa molta complicació a nivell de personal” afirmen des d’FGC, especialment quan neva al matí, “perquè tothom ha d’estar ocupat adequant instal·lacions gairebé sense parar”. Tanmateix, el balanç “és positiu encara que en alguns moments faltaven mans”. A Baqueira Beret i Port del Comte només van tancar el 12 de febrer per l’alerta per vent decretada per la Generalitat.
Per la seua part, l’alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, explica que “Nadal va ser excepcional, però el gener i el febrer han estat molt pitjors pel vent i la neu que ha caigut”. El primer edil, a més, afirma “que molta gent arriba sense cadenes” a la carretera que porta a Port Ainé, provocant “col·lapses” i fins i tot el tancament de la via, per la qual cosa “hem demanat a FGC que tingui personal oferint ajuda per posar cadenes i que la llevaneu passi més sovint”. Altres dies, com el passat 21 de febrer, el complex va tancar per excés d’aforament a l’estació, per la qual cosa, segons Sabarich “tots hauríem de fer autocrítica” per evitar “que Port Ainé mori d’èxit”.
Des de Ferrocarrils de la Generalitat, d’altra banda, asseguren que al terme de la temporada “revisarem els nostres protocols perquè aquestes problemàtiques” no es repeteixin.