URBANISME
El jutge obliga la Paeria a pagar 54.566 € més per obres a la gossera
Es va negar a abonar treballs no previstos i a tornar la fiança a l’ajudicatària
L’ajuntament ha hagut d’abonar per ordre judicial un total de 54.566,42 euros a l’empresa que va executar el 2018 les obres d’ampliació del centre d’acollida d’animals de companyia. En concret, li ha de tornar la totalitat de la garantia que va dipositar quan se li va adjudicar aquesta actuació, 4.878,76 euros, pagar-li 41.929,25 euros més corresponents al cost de les modificacions del projecte introduïdes en el transcurs dels treballs i 7.658,41 en concepte d’interessos de demora. L’equip de govern va donar llum verda a aquests pagaments el passat 3 de febrer per procedir a l’execució d’una sentència ferma del jutjat contenciós de Lleida, que va estimar íntegrament el recurs presentat per l’empresa Construccions Lluís Puigdevall.
La Paeria va adjudicar a aquesta firma les obres d’ampliació de la gossera el desembre del 2017 per un import de 120.485,97 euros, IVA inclòs, i el contracte es va formalitzar l’1 de febrer del 2018. Quatre anys després, el 7 de febrer del 2022, l’empresa va interposar un recurs contenciós administratiu en el qual reclamava el retorn de la fiança, que equival al 5% del pressupost sense IVA, i el cobrament de la factura per les revisions i modificacions del projecte inicial, després que el consistori hagués denegat la seua sol·licitud. El procés es va prolongar durant més de tres anys i mig, ja que el jutge no va dictar sentència fins al passat 25 de novembre, i hi va estimar totes les pretensions de la constructora.
El projecte de millora del centre d’acollida d’animals de companyia, actualment denominats El Refugi dels Peluts i ubicat en el número 123 de la partida de la Caparrella, va ser impulsat per l’ajuntament per millorar el benestar dels gossos i els gats. Per aquesta raó, les gàbies en les quals hi ha els gossos van ser ampliades amb espais de pati tancat més assolellats, ja que n’hi havia alguns en els quals amb prou feines tocava el sol al llarg del dia. També es va habilitar una segona àrea d’allotjament per als felins i es va millorar l’enjardinament, entre altres actuacions.