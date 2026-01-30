Conductors avisen els Mossos perquè aturin un camioner que circulava de manera erràtica pel tram lleidatà de l'A-2
L'home, de 49 anys, va donar 0,70 en la prova d'alcoholèmia i va ser denunciat penalment
Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment diumenge un home de 49 anys per conduir begut a l’A-2. El vehicle va ser vist pels volts de les onze de la nit per diversos conductors que van trucar al 112. A l’alçada d’Alcoletge van veure com el camió circulava de manera erràtica, envaint els dos sentits de la marxa. Els Mossos van mobilitzar diverses dotacions i van localitzar el conductor a l’alçada del quilòmetre 507, a Tàrrega.
L’home semblava anar begut i va donar positiu amb un valor de 0,70. Per aquest motiu va ser denunciat penalment com a suposat autor de delictes de conducció temerària i conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques. El vehicle va quedar immobilitzat i el conductor haurà de comparèixer als jutjats de Cervera.