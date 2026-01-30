EMERGÈNCIES
El propietari de la casa esfondrada a Vilanova de Bellpuig dona senyals de vida
Els veïns aturen la recerca però els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per localitzar-lo
L'home va desaparèixer després del succés i la preocupació es va estendre entre la família i els veïns
El dispositiu de recerca amb voluntaris per localitzar el propietari de l’habitatge que es va esfondrar a Vilanova de Bellpuig s'ha donat per finalitzat després que l'home hagi donat senyals de vida, segons fonts de la família. Per la seua banda, els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta perquè a hores d'ara encara no ha estat localitzat.
L'home va desaparèixer després del succés, la preocupació es va estendre entre els veïns i molts d’ells es van organitzar aquest dijous per escometre la recerca, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra i els Bombers de la Generalitat, amb l’objectiu d’obtenir qualsevol pista que permetés saber el seu parador.
El propietari de l’immoble va col·laborar en les tasques de retirada de runa i, pel que sembla, hauria patit un de fort impacte emocional pel que havia ocorregut, que es va saldar amb quatre ferits. Més tard se’l va veure marxar conduint el seu vehicle i des d’aleshores no s’havia tornat a saber res d’ell fins ara.
Davant de la impossibilitat de localitzar-lo, els veïns van muntar a primera hora d’ahir un punt de coordinació que inicialment es va ubicar en un magatzem i que, al migdia, es va traslladar a la sala d’actes de l’ajuntament, cedida pel consistori per centralitzar l’operatiu.
Comarques
Salven la vida quatre persones a l’esfondrar-se la casa on vivien a Vilanova de Bellpuig
Esmeralda Farnell
Treballs per enderrocar l’immoble afectat
L’ajuntament de Vilanova va iniciar ahir el desenrunament de l’immoble sinistrat. Els primers treballs van consistir a eliminar les parts amb més risc de col·lapse i a retirar la runa acumulada al carrer per reobrir-la al pas com més aviat millor. L’alcaldessa, Dolors Pascual, va explicar que els operaris van iniciar la demolició pel tram més inestable. “Han començat a enderrocar la paret que tenia perill de col·lapse, i ho estan fent de forma manual i controlada per evitar nous incidents”, va assenyalar.
Va apuntar que els treballs podrien continuar amb la demolició de la resta de la façana i d’una paret a la cantonada que sosté la caixa de l’escala. Pascual va afegir que tot indica que podria ser necessari enderrocar l’edifici del tot, encara que la decisió definitiva es prendrà després de la inspecció tècnica.
Així mateix, l’alcaldessa va voler fer una crida per demanar la màxima col·laboració ciutadana i qualsevol informació que permeti trobar finalment el veí desaparegut.Pel que fa als ferits en el sinistre, els quatre treballadors que van resultar afectats per l’ensorrament ja han rebut l’alta hospitalària.