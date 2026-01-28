S'esfondra una casa a Vilanova de Bellpuig amb quatre persones afectades: dos ferits greus i dos lleus
Els Bombers han alliberat una de les víctimes i treballen per rescatar-ne una segona
Fins a 16 dotacions dels Bombers, entre elles la unitat canina, treballen en l'ensorrament d'una casa de dos plantes al carrer Major de Vilanova de Bellpuig. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 06.18 hores i en arribar al lloc hi havia almenys dos persones atrapades entre la runa.
Un cop han pogut assegurar la zona, els Bombers han alliberat una persona i treballen per rescatar-ne una altra. En total, hi hauria quatre persones afectades, dos d'elles ferides lleus i altres dos, les que han quedat atrapades, ferides de gravetat, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques, que ha activat quatre ambulàncies. Els dos ferits lleus han estat traslladats al CUAP de Mollerussa.
Seguirem informant