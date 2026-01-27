Brot de virus Nipah a la Índia: Sanitat creu que la probabilitat que arribi a Espanya és "molt baixa"
Un informe tècnic del Ministeri de Sanitat analitza el brot a Bengala Occidental i la baixa probabilitat d'importació a la població europea
El Ministeri de Sanitat espanyol ha fet públic un informe tècnic detallat arran de la confirmació d'un brot de la malaltia pel virus Nipah a l'estat indi de Bengala Occidental. L'objectiu principal d'aquest document és avaluar l'impacte potencial i el risc que podria representar per a la població espanyola. Aquesta anàlisi es produeix després que, al gener de 2026, es confirmessin dos casos en personal sanitari, els primers registrats en aquesta regió des de 2007. Malgrat la gravetat del virus, l'informe conclou que el risc actual per a Espanya és molt baix.
El ministre de Sanitat de l'Índia va comunicar dos casos sospitosos, que van ser confirmats el 14 de gener de 2026. Es tracta de dues infermeres d'una clínica privada de Kolkata, a Barasat, a uns 24 quilòmetres al nord de Calcuta, que van presentar quadres clínics greus. Una d'elles va evolucionar favorablement, amb retirada de la intubació el 16 de gener de 2026, mentre que la segona roman en coma, sense millora clínica. A més, un metge i una altra infermera que van atendre una de les pacients van desenvolupar posteriorment febre i tos. Tot i que van donar negatiu per Nipah, continuen en observació com a contactes i pendents de repetir les proves abans de finalitzar la quarantena. Aquests dos casos sospitosos i un nou treballador sanitari han estat ingressats a l'hospital de malalties infeccioses de Beleghata. S'han identificat més de 100 contactes de baix risc, als quals se'ls ha indicat quarantena domiciliària. Segons l'informe, «encara no hi ha informació disponible sobre la font d'aquest brot de malaltia pel virus Nipah».
Un patogen zoonòtic sota vigilància
El document del Ministeri de Sanitat recorda que el virus de Nipah és un patogen zoonòtic identificat per primera vegada a Malàisia l'any 1999. El seu reservori natural són els ratpenats frugívors del gènere Pteropus, coneguts com a guineus voladores, que mantenen el virus de forma asimptomàtica. Des de la seva identificació, s'han notificat al voltant de 750 casos humans a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), concentrats gairebé exclusivament a Bangladesh i l'est de l'Índia. Luis Buzón, portaveu de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC), explica que «el virus Nipah el coneixem des de finals del segle passat, des de 1998 o 1999». Afegeix que «no és un virus nou, però sí que és un virus que genera molt interès per la seva gravetat i per la forma en què pot transmetre's».
Pel que fa a la transmissió, l'informe assenyala que la majoria de les infeccions humanes conegudes es van produir per contacte directe amb porcs malalts o les seves secrecions, probablement a través de gotes respiratòries o del contacte amb secrecions nasofaríngies o teixits. En els brots registrats a Bangladesh i l'Índia, la font probable va ser el consum de fruites o productes derivats, com ara suc de palmera datilera, contaminats amb orina o saliva de ratpenats infectats. També s'ha descrit una transmissió limitada de persona a persona, fins al punt que «gairebé el 50% dels casos notificats per Bangladesh entre 2001 i 2008 es van considerar infeccions per transmissió de persona a persona durant l'atenció als pacients». Buzón subratlla que «on el virus es mou, circula i es manté és en els ratpenats frugívors. A partir d'aquí, altres animals poden infectar-se de forma accidental i l'ésser humà també pot fer-ho».
Risc per a Espanya i mesures de control
Respecte al risc per a Espanya, Sanitat subratlla que el virus es troba sota vigilància estreta per la «manca de tractament eficaç i el risc d'establir-se transmissió sostinguda entre humans». No obstant això, el mateix informe indica que el risc global és baix a causa de l'absència de reservoris naturals a la majoria de països i al fet que, en els 26 anys des de la seva identificació (1999-2025), «solament s'han detectat casos a Bangladesh, Índia, Malàisia i Singapur». En aquest context, l'avaluació oficial conclou que «el risc actual per a la població d'Espanya, a reavaluar a mesura que es disposi de més informació, s'estima molt baix», tot i que s'insisteix en la importància de les mesures de control d'infecció en l'àmbit sanitari.
El document recull també les mesures adoptades en països de la regió. El govern de Tailàndia ha confirmat la preparació del seu sistema assistencial i de salut pública davant possibles casos importats, establint controls de temperatura als aeroports de Suvarnabhumi, Don Mueang i Phuket. A més, s'han emès recomanacions als viatgers procedents de Bengala Occidental que presentin símptomes compatibles perquè acudeixin immediatament als serveis sanitaris i informin del seu historial de viatge.
Segons un informe tècnic del National Centre for Disease Control (NCDC) del Govern de l'Índia, el brot més recent registrat al país es va produir el juliol de 2025 a l'estat de Kerala, concretament als districtes de Palakkad i Malappuram, amb quatre casos confirmats i dos morts. Des que el virus va ser identificat per primera vegada, l'Índia ha notificat brots intermitents, especialment a Bengala Occidental i Kerala, sempre en forma d'episodis localitzats.
Transmissió entre humans i gravetat clínica
Un dels aspectes que més preocupa als organismes internacionals és la capacitat de transmissió de persona a persona. Una vegada que un humà s'infecta, el virus pot propagar-se mitjançant el contacte amb fluids corporals, com secrecions respiratòries, saliva o esputs, cosa que facilita l'aparició de brots familiars o nosocomials. Buzón explica que «quan un humà emmalalteix, es torna contagiós pràcticament a través de qualsevol fluid». Aquesta característica fa que «en determinats contextos, la transmissió entre persones sigui relativament fàcil».
El document del NCDC subratlla el risc de transmissió en entorns sanitaris, especialment si no s'apliquen de forma estricta les mesures d'aïllament i protecció, així com durant la manipulació de cadàvers, sobretot en casos amb afectació neurològica greu. En aquest sentit, la infecció per virus Nipah s'associa a una taxa de letalitat molt elevada, que oscil·la entre el 40% i el 75%, segons els brots analitzats. La gravetat es deu, en gran mesura, a la capacitat del virus per envair el sistema nerviós central. Tal com explica Buzón, «produeix un quadre amb una mortalitat alta, fonamentalment relacionada amb l'encefalitis» i afegeix que «convulsions, crisis, coma i mort són les manifestacions més greus».
Clínicament, la malaltia sol començar amb símptomes inespecífics, com febre, tos, malestar general o un quadre pseudocatarral. «En els primers dies pot semblar una infecció respiratòria banal», explica l'expert. No obstant això, després de diversos dies, el virus pot desencadenar una neuroinvasió progressiva. «Apareixen alteracions del nivell de consciència, canvis conductuals, crisis convulsives i, en últim terme, coma i mort», indica l'expert. Segons la literatura científica, aquesta progressió pot produir-se en el termini d'una a dues setmanes des de l'inici dels símptomes.
Vigilància global i avenços en prevenció
El virus Nipah figura en la llista de patògens prioritaris de l'OMS, no perquè es consideri probable una pandèmia imminent, sinó per la seva combinació d'alta letalitat i transmissió interpersonal. «Que estigui sota vigilància no vol dir que sigui probable que causi una pandèmia», matisa Buzón. «Significa que existeix la possibilitat teòrica i que, per tant, cal seguir-lo molt de prop». Fins a la data, no s'ha registrat cap cas importat a Europa, i el risc per a la població europea es considera molt baix. Els brots continuen circumscrits al sud-est asiàtic, amb especial incidència a Bangladesh, l'Índia i, en menor mesura, altres països de la regió.
Actualment, no existeix un tractament antiviral específic contra el virus Nipah. L'atenció mèdica es basa en cures de suport, especialment en unitats de cures intensives. Alguns tractaments experimentals, com anticossos monoclonals, es troben en fases primerenques de desenvolupament. «Tractament com a tal no n'hi ha», resumeix Buzón. «Més enllà del suport en cures intensives, no disposem d'un antiviral eficaç».
En l'àmbit de la prevenció, sí que hi ha avenços. El 2025 es va posar en marxa el primer assaig clínic en fase II d'una vacuna contra el Nipah, basada en la plataforma ChAdOx1, desenvolupada amb la participació de la Universitat d'Oxford i actualment en avaluació a Bangladesh. Tant les autoritats índies com els experts internacionals insisteixen que la clau davant el Nipah és la detecció precoç, el rastreig de contactes i la prevenció del salt del virus dels animals a l'ésser humà. «El coneixement profund dels reservoris animals és fonamental», conclou Buzón. «Només així podem anticipar-nos i reduir el risc que aquests virus donin problemes majors en humans». Encara que cada nou brot genera preocupació, els experts subratllen que es tracta d'un virus conegut, vigilat i contingut, i que els sistemes de salut pública disposen d'eines eficaces per limitar el seu impacte quan es detecta a temps.