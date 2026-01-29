SUCCESSOS
Salven la vida quatre persones a l’esfondrar-se la casa on vivien a Vilanova de Bellpuig
Una de les víctimes va quedar atrapada més de quatre hores entre la runa fins que va ser rescatada pels Bombers. La pluja i una obra a l’edifici, possibles causes del col·lapse de l’immoble
Dos persones van resultar ferides greus i dos de lleus ahir com a conseqüència de l’ensorrament de l’habitatge en el qual vivien situat al carrer Nou de Vilanova de Bellpuig. L’avís es va rebre a les 6.18 hores del matí. La casa, de planta baixa i dos pisos, es va ensorrar del tot, deixant atrapades dos de les quatre persones que es trobaven a l’interior, totes elles homes de nacionalitat senegalesa. Dos van aconseguir sortir pel seu propi peu amb ferides lleus, i van ser traslladades al CUAP de Mollerussa, mentre que les altres dos van quedar entre la runa fins a ser rescatades pels equips d’emergència.
Al voltant de les 7.30 hores es va aconseguir rescatar el primer home, que va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova. Mentrestant, els Bombers van treballar durant més de quatre hores per alliberar la segona persona, que havia quedat atrapada entre nombrosa runa, mobles i una gran llosa de pedra.
Per garantir la seguretat de l’operatiu es va procedir primer a estabilitzar l’estructura col·lapsada abans de continuar amb les tasques de desenrunament. Els equips van treballar minuciosament retirant les restes amb eines lleugeres i maquinària auxiliar, fins que van aconseguir, al voltant de les deu del matí, alliberar el jove, de 25 anys d’edat, que en tot moment va poder comunicar-se amb els equips de rescat.
El succés va mobilitzar un ampli dispositiu d’emergències amb Bombers, a banda d’efectius sanitaris (SEM) i policials (Mossos d’Esquadra). Hi van participar vint-i-quatre dotacions de Bombers amb diversos grups especialitzats en Estructures Col·lapsades (GREC), de Rescat i Salvament (GROS), de rescat caní i un equip de drons, que va facilitar un reconeixement aeri de l’immoble afectat i les cases limítrofes.