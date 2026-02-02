Situació preocupant a l'UCI de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida
Voldria posar en coneixement de l’opinió pública una situació preocupant que fa dies que es produeix a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. De manera reiterada, la temperatura als boxs de l’UCI se situa al voltant dels 26 °C, una xifra clarament incompatible amb el benestar i la seguretat dels pacients crítics, que ja es troben en una situació de gran vulnerabilitat.
Aquesta calor excessiva no només genera malestar, sinó que, segons s’ha pogut constatar, pot induir o agreujar processos febrils en diversos pacients, amb l’impacte clínic que això comporta. La situació és contrària a les bones pràctiques mèdiques i afecta també el personal sanitari i els familiars, que han de romandre llargues hores en un entorn inadequat. Sorprèn que un problema d’aquest tipus, vinculat al sistema de climatització, es mantingui durant dies sense una solució efectiva.
Per prudència, aquesta queixa no s’ha fet pública abans, amb l’esperança que es corregís internament. Tanmateix, la persistència del problema obliga a fer-lo visible i a reclamar una actuació immediata per part de l’hospital i de l’empresa responsable del manteniment. Garantir unes condicions ambientals adequades a una UCI no és un luxe, sinó una qüestió bàsica de seguretat, dignitat i qualitat assistencial.