INFRAESTRUCTURES
Proven l'accés de la nova estació d'autobusos de Lleida mentre els veïns temen embussos
Ahir van testejar la circulació al carrer Príncep de Viana fent-ne entrar i sortir diversos. La FAV diu que una IA s’encarregarà de la regulació semafòrica
Amb les obres de la nova estació de busos gairebé liquidades, toca veure com afectarà la posada en marxa a la mobilitat de la zona, i això és precisament el que van fer ahir al migdia tècnics de la Generalitat i la Paeria. Durant més d’una hora diversos autobusos van sortir i van entrar de l’estació per comprovar si la regulació semafòrica funcionava degudament i la seua afectació en el trànsit de Príncep de Viana, que actualment és una de les vies amb més trànsit de Lleida ciutat.
Els vehicles que sortien en direcció a la plaça del Treball feien la volta a plaça Europa, recorrien Príncep de Viana per encarar la rotonda de Ramon Berenguer IV i accedir una altra vegada a la terminal. “Podran sortir en ambdós direccions, tant cap a plaça Europa com cap al pont, però per entrar hauran de fer-ho pel carril de circulació dret, per la qual cosa els que vinguin de baixada hauran de fer la volta a Ramon Berenguer IV”, va explicar l’adjunt a la direcció d’obra, Joan Olivart.
L’entrada de busos de l’estació té format anglès, és a dir, els que surtin de l’equipament ho hauran de fer pel carril esquerre, mentre que els que entrin ho faran pel dret per facilitar la maniobrabilitat.
L’entrada i la sortida de vehicles estarà dirigida pels semàfors ubicats a l’entrada de la terminal, que estan coordinats amb els altres que regulen el trànsit de Príncep de Viana i el pas de vianants. Paral·lelament, Olivart va assenyalar que tant per aparcar com per sortir de l’estació hauran de recórrer tota la zona d’andanes, la qual cosa ha obligat a retirar un dels 33 pilars que sustenten la coberta dels Docs “perquè puguin girar sense problemes per encarar la sortida”. L’adjunt a la direcció d’obra va afegir que totes les andanes tindran un límit per seguretat.
El fet de què l’entrada i la sortida dels vehicles sigui per Príncep de Viana és l’únic factor que preocupa la Federació d’Associacions de Veïns (FAV). “A l’anterior govern municipal ja li vam plantejar els nostres dubtes sobre això i cal estar expectants per veure com funciona la mobilitat de la zona, esperem que vagi bé, però altrament s’hauran de fer replantejaments”, va dir el president de la FAV, Toni Baró.
Va afegir que, quan van expressar els seus dubtes al govern, “ens van informar que una intel·ligència artificial coordinarà els semàfors per evitar problemes i que és el mateix sistema que s’utilitza a l’estació de Barcelona-Sants, que té una idiosincràsia similar”. Tanmateix, el dirigent veïnal va assenyalar que “si el trànsit en aquesta via va a pitjor s’hauran de promoure vies alternatives, habilitar pàrquings dissuasius i millorar el transport públic, però som optimistes i desitgem que tot vagi sobre rodes”.
L’andana de la via 1 de la terminal de ferrocarrils guanyarà amplitud
Els treballs per restaurar els Docs i integrar-los a la nova estació permetran que l’andana de la via 1 de la terminal de ferrocarrils guanyi amplitud. Això es deual fet que fins ara hi havia un mur de contenció entre l’edifici modernista i la zona de vies que s’ha demolit a l’assegurar l’estabilitat i l’estructura del primer. “Aquesta part de l’andana era molt estreta i ara pràcticament doblarà l’amplitud amb la demolició del mur”, va destacar l’adjunt a la direcció d’obra, Joan Olivart.
Sobre la nova estació, va afegir que “a més del repte d’integrar i restaurar els Docs, hi ha hagut la dificultat afegida de construir un edifici d’aquest tipus just a sobre del riu Noguerola, que creua la zona de les andanes pròximes a la sortida de Comtes d’Urgell i podria haver provocat problemes de filtracions”.