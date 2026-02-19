Una formatgeria artesana d'un poble de Lleida passa d’estar a punt de tancar a estrenar un nou obrador: elabora 16 varietats de formatges
Produeix 400 quilos setmanals de formatge de cabra, ovella i vaca que distribueix arreu de Catalunya
Una formatgeria artesana del Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell) ha inaugurat un nou obrador al polígon industrial del municipi després de veure's abocada al tancament per problemes urbanístics. Formatges Camps fa 26 anys que elabora formatge artesà i s'ha consolidat com una de les principals marques de les comarques de Ponent. Amb l'entrada de 2.500 litres de llet a la setmana, l'obrador produeix uns 400 quilos de formatges de cabra, ovella i vaca que comercialitzen arreu del país.
Fa tres anys, la formatgeria va enfrontar-se a un dilema crític quan les traves urbanístiques van posar en risc la continuïtat del negoci. Robert Camps, responsable del projecte, explica que van començar amb molta il·lusió el nou projecte, tot i que reconeix que hi ha hagut moments difícils que l'han fet replantejar la decisió. Les dificultats burocràtiques per construir una nau des de zero i adequar-hi un obrador a l'interior van complicar el procés.
La consolidació de la marca durant més de dues dècades i la determinació van fer possible que el nou obrador s'inaugurés oficialment el passat 2 de febrer. Fa només una setmana que han començat a produir els primers formatges a la instal·lació. Camps destaca que han guanyat en comoditat i amplitud per poder treballar, passant d'un espai de 150 metres quadrats a disposar-ne actualment de 300.
Mantenir la producció i millorar la qualitat
Malgrat disposar de més espai i càmeres frigorífiques més grans per emmagatzemar el producte, de moment no es plantegen augmentar la producció de les diferents varietats de formatge. "La intenció és mantenir la producció i millorar la qualitat del que estàvem fent fins ara", afirma Camps. La formatgeria elabora actualment 16 varietats de formatges, majoritàriament de llet de cabra i d'ovella, tot i que també en tenen algun de vaca.
Una fira per reivindicar els formatgers de la plana
La producció de formatge artesà a Catalunya sempre s'ha relacionat amb gent tipificada com a "hippies o neorurals", assenyala Camps, que també remarca que de mica en mica el sector s'ha anat posicionant amb accions de promoció que els han acabat situant com a productors d'un aliment de qualitat i de proximitat. Els inicis del món formatger van ser al Pirineu però actualment hi ha productors arreu de Catalunya.
Per reivindicar que hi ha artesans fora del Pirineu, Camps va impulsar fa 10 anys una fira de formatges al Palau d'Anglesola que cada any va en augment amb més participants. La condició és que siguin formatges artesans elaborats fora del Pirineu.
La falta de llet a Catalunya condiciona el sector
El sector, però, viu moments difícils per la falta de llet a Catalunya. Segons Camps no n'hi ha prou per abastir tota la demanda i això es deu als problemes que tenen per subsistir les explotacions lleteres, sobretot les de cabra. Això fa que la competència amb altres mercats productors propers com el francès sigui molt dura.
Reconeixements internacionals pels formatges
Alguns dels formatges de Camps han estat presentats a concursos d'àmbit mundial com els 'World Cheese Awards' i han rebut diversos reconeixements. Els més apreciats són els lligats i el formatge blau, que destaquen entre les 16 varietats que produeix la formatgeria.