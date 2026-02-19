TRIBUNALS
Dos socis d'una empresa lleidatana, acusats d’estafar 6,2 milions a energètiques: “van idear un pla per beneficiar-se il·lícitament”
La Fiscalia sol·licita condemnes de 10 anys de presó per als dos socis d’una empresa que la comercialitzava pels delictes d’estafa i apropiació indeguda
La Fiscalia sol·licita condemnes de deu anys de presó i el pagament d’una indemnització de gairebé 6,2 milions d’euros per a dos administradors d’una empresa de comercialització d’energia lleidatana acusats de delictes continuats d’estafa agreujada i apropiació indeguda. Està previst que el judici se celebri el dimecres 25 i el dijous 26 de febrer a l’Audiència de Lleida.
Els fets van tenir lloc entre els anys 2010 i 2016 i, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, després que els dos acusats creessin una societat mercantil que es dedicava a comercialitzar energia. “De comú acord, van idear un pla per beneficiar-se il·lícitament”, segons l’escrit, i van declarar consums a la subministradora d’energia inferiors als que tenien els consumidors finals.
Segons la Fiscalia, es va detectar un primer suposat frau el 2012 que havia generat un perjudici de 70.519 euros a l’elèctrica i per al qual van ser inhabilitats entre octubre i maig del 2012. Tanmateix, sempre segons la versió del Ministeri Públic, en va crear una segona mercantil l’octubre del 2012 a la mateixa seu que l’anterior i amb més de la meitat dels anteriors clients amb qui van seguir amb la mateixa pràctica fins a l’abril del 2016. Van acabar generant, segons l’acusació pública, un perjudici a distribuïdores d’energia de 2,2 i 3,9 milions d’euros.
Per tot això, el Ministeri Públic sol·licita que siguin condemnats pels delictes continuats d’estafa i apropiació indeguda agreujats (cinc anys de presó per cada delicte) al pagament de multes de 6.000 euros i que indemnitzin les distribuïdores amb 6,17 milions d’euros. El cas va ser investigat pel jutjat d’Instrucció 4 de Lleida.