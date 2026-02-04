Formatges Camps, 26 anys i un nou obrador
La firma estrena instal·lacions al polígon del Palau
Formatges Camps del Palau ha inaugurat el seu nou obrador d’elaboració de formatges al polígon industrial de la localitat, un projecte amb què la firma celebra també 26 anys de trajectòria des que va iniciar l’activitat el 20 de març del 2000. El propietari, Robert Camps, va subratllar dilluns que l’estrena suposa “el primer dia” de producció a les noves instal·lacions i un pas endavant per reforçar la qualitat i la relació de proximitat amb el municipi.
El nou obrador compta amb uns 300 metres quadrats, gairebé duplica la superfície anterior i disposa de sales més àmplies per a elaboració i envasament, a més d’un millor aïllament tèrmic. L’empresa manté la maquinària i el procés artesanal (bany maria, premsa i treball manual) i elabora actualment setze varietats, amb la previsió de reprendre dos formatges de pasta tova que es van deixar de fer durant la pandèmia amb una sala específica. L’espai incorpora una botiga a peu de carrer, amb possibilitat d’organitzar tastos i visites amb cita prèvia.