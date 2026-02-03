En record de Juanjo Garra
RTVE reviu avui al documental ‘Rescate al límite’ l’operatiu de salvament més gran a l’Himàlaia arran de l’accident mortal de l’alpinista al Dhaulagiri. Obra del lleidatà David Moncasi
La 1 estrena avui, després de l’Albacete-Barcelona de Copa del Rei, Rescate al límite, un documental que reconstrueix el dramàtic intent de rescat de Juanjo Garra, alpinista lleidatà que va perdre la vida el maig del 2013 després de patir un accident a pocs metres del cim del Dhaulagiri, la setena muntanya més alta del planeta. La pel·lícula aborda un episodi que va marcar un abans i un després a l’Himàlaia i va deixar una empremta inesborrable en tots els qui van participar en un dels operatius de salvament més grans en altura mai organitzats.
Garra va quedar immobilitzat a gairebé 8.000 metres, acompanyat únicament pel xerpa Keshab Gurung. Sense aigua, queviures ni oxigen, va resistir durant tres nits en condicions extremes mentre equips de rescat internacionals intentaven arribar fins on estava. L’operació va mobilitzar recursos humans i tècnics sense precedents, coordinats des de Lleida, Istanbul i el Camp Base de l’Everest, i va posar a prova els límits del rescat en grans muntanyes.
Alpinista experimentat i molt estimat en l’àmbit de l’himalaisme, Juanjo Garra va ser durant anys càmera de l’emblemàtic programa de RTVE Al filo de lo imposible. En aquest context va compartir expedicions amb figures clau de l’alpinisme com Juanito Oiartzábal, Edurne Pasaban, Ferran Latorre, Carlos Soria, Sebastián Álvaro i Alex Txikón, tots ells presents en el documental. L’obra compta a més amb el testimoni del pilot Mauricio Follini, que durant aquell rescat va aconseguir per primera vegada en la història elevar una persona suspesa d’un cable fins als 7.400 metres d’altura.
Dirigit pel periodista i documentalista lleidatà David Moncasi i produït per Zanskar Producciones amb la col·laboració de RTVE, Rescate al límite posa el focus en l’esforç col·lectiu i en la dimensió humana del rescat. “Al plantejar-me el documental em va captivar que tanta gent es mobilitzés per salvar el Juanjo; aquest impuls solidari és el més impactant”, explica Moncasi. Durant l’operació, muntanyencs com Alex Txikón, Ferran Latorre, Jorge Egocheaga i el xerpa David Mingma van protagonitzar un ascens contrarellotge per intentar arribar al punt de l’accident. El documental es basa en imatges gravades pel mateix Garra, pels seus companys d’expedició i pels equips de rescat, que van documentar l’operació convençuts que el desenllaç seria positiu. Tretze anys després, la pel·lícula recull també el retrobament a Kàtmandu entre Txikón i el xerpa que es va quedar al costat de Garra fins al final, com a exercici de memòria i tancament emocional. “Al seu moment tots es van quedar en xoc; ara resultava possible tornar-ne a parlar i aprendre a recordar”, assenyala el director.
Moncasi subratlla a més el caràcter íntim del projecte: “Hem intentat ser molt respectuosos i reproduir com era el Juanjo. Per a mi, com a lleidatà, ha estat un viatge emocional i una forma de tancar un cercle.” Amb una trajectòria de més de tres dècades, David Moncasi ha dirigit reportatges i documentals per a TVE i Canal+, ha estat al capdavant de formats com Comando Actualidad i diverses sèries d’aventura, i ha presentat obres premiades en festivals com Màlaga o Huelva. A Rescate al límite posa la seua experiència al servei d’una història que convida a reflexionar sobre els límits humans i la necessitat de tancar ferides.