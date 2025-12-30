SUCCESSOS
Detingut l'amo d'una agència de viatges de Lleida després de la denúncia de set parelles per estafar-los 21.000 euros
Els afectats són veïns de Torregrossa que van contractar un creuer per la Mediterrània per passar el Cap d’Any. Dissabte van interposar la denúncia davant dels Mossos d’Esquadra, que ho investiguen
Set parelles de Torregrossa van interposar dissabte passat una denúncia contra E.P., el responsable de l’agència de viatges Ilertravel, a qui acusen d’haver-los estafat uns 21.000 euros d’un creuer per la Mediterrània que li van contractar i que partia aquell mateix dia del port de Barcelona.
ACTUALITZACIÓ
Ets un afectat/da?
Els afectats van presentar la denúncia a la comissaria de Mollerussa després que no rebessin els bitllets del viatge, es quedessin sense viatjar i sense vacances i es consumés la suposada estafa. Aquest diari va intentar obtenir ahir sense èxit la versió del denunciat.
El que havia de ser un somni per a aquest grup d’amics s’ha convertit en un malson. Els afectats, d’uns 60 anys, volien fer un viatge especial i fa uns mesos van decidir passar el Cap d’Any junts en un creuer. D’aquesta forma, van contactar amb l’agència, que els va proposar diverses propostes.
Es van decidir per un creuer per la Mediterrània del 27 de desembre fins al 3 de gener. “Vam rebre resposta del propietari, E.P., que ens va explicar que, com que érem un grup gran, potser podria fer-nos una oferta. Poc després ens va comunicar que el preu final seria d’uns 1.200 euros per persona i ens va assegurar que ho havíem de pagar al més ràpid possible per apuntar-nos a l’oferta, ja que, si no, ell no podia fer la reserva. Vam fer el pagament el 10 de setembre”, expliquen.
Posteriorment, es van reunir en persona i van acabar contractant un total de cinc excursions, tres de la companyia del creuer –MSC– i dos d’externes, que també van abonar, a l’espera de rebre els bitllets i la documentació corresponent. Asseguren que fins i tot els va arribar a dir que els regalaria set maletes.
Tanmateix, afirmen que a finals de novembre E.P. va deixar de contestar-los i que, quan ho feia, els comentava que no es trobava a Lleida o estava malalt. A mitjans de desembre, a deu dies del viatge, li van reclamar els bitllets i l’amo de l’agència els va dir que els enviava un mail amb la documentació. “Vam rebre un correu buit, sense cap bitllet”, lamenten.
Posteriorment, van acudir als Mossos, encara que no van poder posar la denúncia fins que el suposat frau es va consumar. La policia ja ho està investigant.
“Ha passat de ser un somni compartit a ser un malson"
“No és només el dany econòmic que hem patit, que és d’uns 21.000 euros en total. També ens ha suposat un dany moral perquè aquestes festes hem perdut tota la il·lusió. Ha passat de ser un somni a ser un malson”, comentaven ahir els afectats.
Els amics de Torregrossa van explicar que “cada any intentem escapar-nos a alguna destinació junts, però en aquesta ocasió, amb els nostres estalvis, volíem viure l’última setmana de l’any en un creuer”. Van afegir que “vam posar fil a l’agulla al setembre i, per organitzar-lo millor i garantir-nos una bona seguretat, vam optar per buscar idees o ofertes des de l’agència Ilertravel”.Els afectats van intentar denunciar el cas davant dels Mossos d’Esquadra abans del 27 de desembre, quan partia el creuer.
Tanmateix, no podien interposar la denúncia perquè l’estafa no s’havia consumat. Van intentar en nombroses ocasions contactar amb el responsable de l’agència. Finalment dissabte a la tarda van acudir a la comissaria dels Mossos de Mollerussa i van posar la denúncia. La suposada estafa ja era un fet.
LES CLAUS
Import de 21.000 euros. El creuer, que compta amb una setmana de durada, sortia de Barcelona dissabte passat. El preu de l’estada era d’uns 1.200 euros per persona i a més van contractar cinc excursions. En total, van desemborsar uns 21.000 euros.
Sospites. Els afectats van començar a sospitar a finals de novembre quan van reclamar al responsable de l’agència que els entregués els bitllets i la documentació del viatge. Expliquen que els deia que no es trobava a Lleida o que estava malalt. A mitjans de desembre els va enviar un correu buit.
Denúncia davant dels Mossos. Dissabte, el dia que se n’havien d’anar de vacances, van interposar la denúncia al quedar-se sense viatge i sense diners.