El primer lleidatà de l'any es diu Osayd i ha nascut a l'Arnau
Els seus pares són veïns de la Granja d'Escarp
El primer lleidatà de l'any es diu Osayd Moussaoui El Airbaoui. Ha nascut a les 07.02 hores a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida i la seua família viu a la Granja d'Escarp.
El primer nadó de l'any a Catalunya
El primer nadó de l'any de Catalunya ha estat l'Ander Muñoz Adan, que ha nascut a l'hospital Parc Taulí, segons ha informat el departament de Salut. El nen ha vingut al món quan passaven 38 minuts de la mitjanit. Els seus pares viuen a Sabadell.