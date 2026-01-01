SEGRE

El primer lleidatà de l'any es diu Osayd i ha nascut a l'Arnau

Els seus pares són veïns de la Granja d'Escarp

Osayd ha nascut a les 07.02 hores d'aquest 1 de gener.Departament de Salut

El primer lleidatà de l'any es diu Osayd Moussaoui El Airbaoui. Ha nascut a les 07.02 hores a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida i la seua família viu a la Granja d'Escarp.

El primer nadó de l'any a Catalunya

El primer nadó de l'any de Catalunya ha estat l'Ander Muñoz Adan, que ha nascut a l'hospital Parc Taulí, segons ha informat el departament de Salut. El nen ha vingut al món quan passaven 38 minuts de la mitjanit. Els seus pares viuen a Sabadell.

