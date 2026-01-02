ANY
El granjolí Osayd, primer lleidatà del 2026
Va nàixer a l’Arnau quan passaven dos minuts de les 7.00 hores i els seus pares viuen a la Granja d’Escarp
Només passaven dos minuts de les set del matí d’ahir quan va nàixer el granjolí Osayd Moussaoui El Airbaoui, el primer nou veí de les comarques de Lleida, a l’hospital Arnau de Vilanova. Els seus pares són de la Granja d’Escarp, segons va informar el departament de Salut.
Al Pirineu, mentrestant, el primer nadó del nou any va nàixer a les 11.25 hores a l’hospital de la Seu d’Urgell. Es diu Eiden David, i els seus pares viuen a la capital de l’Alt Urgell.
El primer naixement del 2026 a l’Estat va tenir lloc a pocs quilòmetres de Lleida, a l’hospital de Barbastre, on Elena Cortina Gistau va arribar al món uns segons després de la mitjanit. La seua mare, Cristina, és veïna del mateix municipi oscenc, mentre que el seu pare, Carlos, és de Montsó.
En el conjunt de Catalunya, el primer nadó que va nàixer (en un hospital públic) va ser Ander Muñoz Adan, a Sabadell. Passaven 38 minuts de les 00.00 hores. Tres minuts més tard va nàixer Sira, la primera nova veïna de la Catalunya Central, a Manresa.
A Girona, la primera nadó va ser Alda Joana, nascuda a les 00.42 hores a Salt. També abans de la una de la matinada, quan faltaven onze minuts, va arribar al món Thais a l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el primer naixement de la regió Metropolitana Sud.