La propietària d'una botiga de roba de Lleida: "Començar abans del dia 7 les rebaixes hauria de ser il·legal"
Critica que les grans superfícies avancin la campanya i assegura que amb descomptes del 30% no té guanys
La majoria de comerços familiars van començar les rebaixes aquest dimecres, malgrat que cap normativa no impedeix iniciar-les abans del 7 de gener des de fa tretze anys. En canvi, les grans cadenes ofereixen descomptes des de fa diversos dies. El fred no va ser problema perquè els carrers comercials de Lleida s’omplissin des del matí.
Verònica, propietària de l'establiment Abrakadabra, va explicar ahir a SEGRE que “la campanya de Nadal ens ha anat molt bé, però la de rebaixes és un desastre. Hauria de ser il·legal començar- les abans del 7 de gener, les grans superfícies ens avancen. Amb descomptes del 30% no tinc guanys”.
A la ciutat de Lleida la majoria d’aparadors anuncien descomptes del 50%, però en alguns casos arriben el 70%. Encara que molts negocis –sobretot grans cadenes– ja els oferien en plena campanya nadalenca, “la majoria de clients s’esperen per fer les compres i els negocis locals no es poden permetre començar les rebaixes abans, per la qual cosa la tradició d’iniciar-les el dia 7 es manté”, va explicar el president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs.
En efecte, ahir hi havia un gran flux constant de persones passejant pels carrers comercials de la ciutat.
“Esperem tenir una de les millors campanyes de rebaixes dels últims anys, sobretot al sector tèxtil,” va indicar Llaràs, que va explicar que el fred i les precipitacions dels últims dies “fan que totes les persones tinguin més ganes de tenir peces d’abric”.
El mateix va opinar la presidenta de la federació de comerciants de l’Eix Comercial, Montse Eritja, que va afirmar que “tanquem una bona i intensa campanya de Nadal, però ara no podem descansar”. Va assenyalar que a la seua botiga del carrer Major, Gesa, “a primera hora ja van venir bastants clients, sobretot a la recerca de peces de roba concretes”.
Mentrestant, a la Zona Alta “algunes botigues van començar les rebaixes després de Nadal, però la majoria ho van fer ahir”, va assenyalar el president de la seua associació de comerciants, Josep Bellera, que va detallar que han tingut una campanya nadalenca “entre bona i molt bona”, així com que “la temporada de rebaixes ha començat amb un nivell similar i les previsions són bones”.
El Govern central va liberalitzar les rebaixes el 2012, la qual cosa va eliminar l’obligació de cenyir-les a períodes obligatoris, com el que començava tradicionalment el 7 de gener. Pimec Comerç vol que es tornin a regular, a l’entendre que les cadenes practiquen una “competència deslleial” amb promocions que en alguns casos poden ser falses o maquillades, com s’ha demostrat durant el Black Friday. A més, “durant les primeres dos setmanes es produeixen més de la meitat de les vendes i després és un degoteig, amb dos o tres setmanes hi ha prou temps”, va valorar Llaràs.