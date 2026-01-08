BOTIGUES
Els comerços de Lleida s’omplen de clients per les rebaixes de fins al 70%: “Una de les millors dels últims anys”
El fred no va impedir que es formessin cues el primer dia oficiós de la campanya
La majoria de comerços familiars van començar les rebaixes ahir, malgrat que cap normativa no impedeix iniciar-les abans del 7 de gener des de fa tretze anys. En canvi, les grans cadenes ofereixen descomptes des de fa diversos dies. El fred no va ser problema perquè els carrers comercials de Lleida s’omplissin des del matí.
El termòmetre vorejava els zero graus, però el fred intens d’ahir no va impedir que desenes de persones fessin cues a primera hora del matí per entrar a les grans botigues de la capital lleidatana. Ahir va ser el primer dia –no oficial– d’una nova temporada de rebaixes que arriba després d’una campanya de Nadal “prou bona”, segons van explicar les principals associacions de comerciants de la ciutat.
La majoria d’aparadors anuncien descomptes del 50%, però en alguns casos arriben el 70%. Encara que molts negocis –sobretot grans cadenes– ja els oferien en plena campanya nadalenca, “la majoria de clients s’esperen per fer les compres i els negocis locals no es poden permetre començar les rebaixes abans, per la qual cosa la tradició d’iniciar-les el dia 7 es manté”, va explicar el president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs.
En efecte, ahir hi havia un gran flux constant de persones passejant pels carrers comercials de la ciutat.
“Esperem tenir una de les millors campanyes de rebaixes dels últims anys, sobretot al sector tèxtil,” va indicar Llaràs, que va explicar que el fred i les precipitacions dels últims dies “fan que totes les persones tinguin més ganes de tenir peces d’abric”.
El mateix va opinar la presidenta de la federació de comerciants de l’Eix Comercial, Montse Eritja, que va afirmar que “tanquem una bona i intensa campanya de Nadal, però ara no podem descansar”. Va assenyalar que a la seua botiga del carrer Major, Gesa, “a primera hora ja van venir bastants clients, sobretot a la recerca de peces de roba concretes”.
Mentrestant, a la Zona Alta “algunes botigues van començar les rebaixes després de Nadal, però la majoria ho van fer ahir”, va assenyalar el president de la seua associació de comerciants, Josep Bellera, que va detallar que han tingut una campanya nadalenca “entre bona i molt bona”, així com que “la temporada de rebaixes ha començat amb un nivell similar i les previsions són bones”.
El Govern central va liberalitzar les rebaixes el 2012, la qual cosa va eliminar l’obligació de cenyir-les a períodes obligatoris, com el que començava tradicionalment el 7 de gener. Pimec Comerç vol que es tornin a regular, a l’entendre que les cadenes practiquen una “competència deslleial” amb promocions que en alguns casos poden ser falses o maquillades, com s’ha demostrat durant el Black Friday. A més, “durant les primeres dos setmanes es produeixen més de la meitat de les vendes i després és un degoteig, amb dos o tres setmanes hi ha prou temps”, va valorar Llaràs.
Una campanya que crea més de 1.200 llocs de treball
La campanya de rebaixes generarà 1.255 contractes a Lleida, un 4,6% més que l’any passat, segons les previsions de l’empresa de recursos humans Randstad. Es tracta de la demarcació catalana amb l’augment més gran, ja que a Tarragona s’estima de l’1,9% (amb un total de 2.405) i a Barcelona i Girona hi haurà menys contractacions que el 2025.
La majoria es firmaran a Barcelona (19.995), on es preveu una baixada interanual del 0,6%, mentre que a Girona baixaran un 2,1%, fins als 2.515. Un any més, Catalunya és la comunitat en la qual s’esperen més contractes. A tot l’Estat, Randstad calcula que se’n generaran 143.500, un 2,5% més, la majoria en el transport i la logística.
Els perfils més sol·licitats són empaquetadors, carretoners, mossos de magatzem, transportistes, dependents i personal d’atenció al client.