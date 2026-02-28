INFRAESTRUCTURES
Lleida inaugura l’estació de busos "més bonica d’Europa"
El president de la Generalitat assegura que la nova terminal "suposa un abans i un després per a la mobilitat de Lleida i el seu entorn" // Entrarà en funcionament a partir de dilluns i es preveu que tindrà 1,4 milions de viatgers a l’any
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest dissabte la nova estació d’autobusos de Lleida. Una infraestructura que ha costat 40 milions d’euros d’inversió i 22 mesos d’obres, que s’ha aixecat a l’edifici modernista dels Docs i a escassos metres de la terminal de trens, la qual cosa facilitarà la intermodalitat. En l’acte d’inauguració, atapeït d’autoritats i ciutadans que es van atansar a veure la nova terminal, tant la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, com el responsable de la direcció de l’obra, Sergio Infante, l’han definit com "l’estació més bonica i amb més valor patrimonial d’Europa" i que tindrà 1,4 milions d’usuaris a l’any.
Malgrat que la inauguració ha estat aquest matí, la terminal no entrarà en funcionament fins dilluns vinent amb tres operadores: Alsa-Alsina Graells, Solé i Seró i Autocars del Pla. En aquest sentit, la Generalitat ha habilitat un carpa al costat de l’estació amb tríptics de com accedir i aparcar a prop de la infraestructura. Les destinacions que aquestes tres companyies oferiran des de la nova terminal seran Almatret-Maials; Agramunt; Cervera; Barbens Bellaterra; Barcelona; Bovera; Cervera-Balaguer; Esterri-La Pobla de Segur-Balaguer; La Seu d’Urgell; La Guàrdia; Menàrguens; Flix-Mora-Tortosa; Puigcerdà-La Seu d’Urgell; Miralcamp; Montagut; Solsona-Ponts; Les Borges Blanques; Juncosa, Tortosa; Gijón; Santander; i Zamora. La resta d’operadores s’aniran incorporant progressivament a la nova estació entre març i abril, però de moment continuaran donant servei des del baixador del carrer Saracíbar.
En l’acte d’inauguració, Illa ha destacat que la nova terminal "marca un abans i un després en la mobilitat de Lleida i el seu entorn" i que és "fruit del treball de diferents governs, el que és positiu i ens defineix com a país." En clau més política, ha remarcat que aquesta infraestructura, així com el nou edifici de consultes de l’hospital Arnau de Vilanova, inaugurat la tardor passada, "són mostres tangibles de l’acció del Govern" i que "per espais així és necessari que Catalunya tingui pressupostos".
Per la seua part, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que amb la nova estació "iniciem el camí per tenir un centre intermodal que vertebra el país amb un equipament modern i adaptat a les necessitats de la segona capital de Catalunya". Ha agraït la tasca de l’anterior govern municipal liderat per Miquel Pueyo (ERC) perquè la terminal sigui una realitat i ha lloat la feina fet per conservar els Docs i les seues característiques voltes de maó, que decoren tant la zona de taquilles com part de les andanes. "Amb aquestes dos estacions juntes, la de busos i la de trens, sumaran 4 milions d’usuaris a l’any i són un punt de connexió dels barris del nord i el centre de Lleida", ha afegit Larrosa.
Paral·lelament, Paneque ha remarcat que "les estacions són les portes d’entrada de les ciutats i expliquen com, i en aquesta veiem com es presenta Lleida al món, convertint un espai industrial (els Docs) en un equipament referent en intermodalitat i accessible". També ha explicat que la terminal compta amb 28 andanes, 45 càmeres de videovigilància i que generarà el 28% de l’energia que necessita mitjançant les plaques solars del seu terrat. "Dilluns comencem a funcionar amb el 33% de les línies i fem un salt importantíssim en favor d’una millor mobilitat", ha dit Paneque.
Finalment, Infante ha donat els detalls més tècnics de l’obra i ha recordat que a l’inici dels treballs van trobar un jaciment arqueològic de l’època feudal les restes de la qual s’han catalogat i donat al Museu de Lleida. "El gran repte ha estat restaurar els Docs i les seues voltes, ja que qualsevol petit moviment podia fer que s’esquerdessin els seus pilars, però els hem restaurat i recuperat perquè sigui un fet característic de l’estació", ha dit Infante. Ha acabat la seua intervenció destacant que tota l’estació, des de l’entrada fins les andanes, és accessible, i que informarà tant de les arribades i sortides dels busos com dels trens. "No hi ha una estació així en tot l’Estat a nivell d’accessibilitat, considero que és una de les més boniques d’Europa", ha conclòs Infante.