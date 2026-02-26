Detecten 33 nous positius de PPA i el conseller Ordeig anuncia un “pla d’erradicació” del senglar en els primers 20km del focus
Agricultura destina 10 milions d'euros a tancaments perimetrals
El Departament d'Agricultura ha detectat 33 nous senglars positius en pesta porcina africana (PPA), tots ells localitzats dins de l'actual zona d'alt risc. Amb aquests casos, el nombre total d'animals afectats s'eleva ja a 195, mentre que les restriccions es mantenen sobre 16 municipis de les comarques del Vallès, el Baix Llobregat i Barcelona. El conseller Òscar Ordeig ha anunciat que estan ultimant un "pla d'erradicació" del senglar en els primers 20 quilòmetres al voltant del focus inicial de la malaltia.
“S’han d’eliminar els senglars i s'han de generar unes zones blanques”, ha dit Ordeig, alhora que ha afirmat que tot es farà amb un “horitzó temporal raonable”. Segons el conseller, s'han destinat 10 milions a tancaments perimetrals a la zona dels primers sis quilòmetres.
Des del Parlament, el conseller ha explicat que en el radi de 20 quilòmetres al voltant del focus s’han analitzat prop de 1.000 senglars entre animals caçats i cadàvers localitzats, i ha assegurat que des de l’1 de gener s’han abatut 13.600 exemplars arreu de Catalunya.
En aquest context, Ordeig ha subratllat que el Govern ha intensificat les reunions amb el Ministeri, la Comissió Europea, el sector i els comitès científics per ajustar el dispositiu en aquest “nou escenari”.
Pel que fa al pla d’erradicació, el conseller ha insistit que caldrà “intensificar molt més la captura de senglars” i mobilitzar tots els efectius disponibles. Tot i això, ha advertit que el procés no serà immediat: “En un mes no ho haurem resolt”. En aquest sentit, ha recordat que Bèlgica, ciutat “referent”, va trigar més de dos anys a declarar-se lliure de la malaltia.
Mercats internacionals oberts al 83%
Ordeig també ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat sobre el comerç exterior i ha recordat que actualment el 83% dels mercats internacionals estan oberts. A més, ha aclarit que l’alerta sobre Tarragona detectada recentment “va ser un error que ha durat 12 hores” i que en cap moment s’han tancat les exportacions a la Xina d’aquesta província.
En paral·lel, el Departament negocia amb el Ministeri les condicions de bioseguretat perquè 52 granges situades dins del radi de baix risc puguin moure animals amb normalitat cap als escorxadors i als mercats internacionals, mentre que set explotacions quedaran subjectes a requisits específics que es definiran pròximament.
Setze municipis amb restriccions d'accés al medi natural
Finalment, el conseller ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i institucional per mantenir l’eficàcia de les mesures. “Ens hi juguem molt”, ha advertit, tot reclamant seguir les restriccions vigents i evitar manipular els dispositius instal·lats pels professionals sobre el terreny.
Amb tot, el nombre de municipis que es troben, totalment o parcialment, dins de la zona d’alt risc són 16: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat i una petita part de Barcelona.
En aquests municipis està prohibit accedir al medi natural i fer activitats de manera individual o en grup, tot i això, sí que es pot accedir als habitatges, desenvolupar activitats econòmiques en espais tancats o anar a restants o instal·lacions esportives.