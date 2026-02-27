L'abans i el després de l'estació de busos de Lleida: d'un pàrquing de zona blava a una terminal del segle XXI
Les vistes aèries de la nova estació demostren l'enorme canvi de la zona en només 2 anys
L'estació de busos de Lleida s'inaugura aquest dissabte 28 de febrer, quasi dos anys després de l'inici de les obres al maig del 2024, i entrarà en funcionament el dilluns 2 de març. La nova terminal substitueix l'antic pàrquing de zona blava i recupera l'edifici modernista dels Docs, que romania sense ús públic, per convertir-lo en una infraestructura de transport del segle XXI amb 28 plataformes repartides en prop de 9.300 metres quadrats.
Les imatges aèries mostren la magnitud del canvi urbanístic experimentat en aquest indret de la ciutat. La terminal compta amb quatre andanes més que l'anterior equipament i s'ha dissenyat per facilitar els transbords amb l'estació ferroviària adjacent, que queda a pocs metres de distància. L'edifici dels Docs ha estat integrat completament en el nou complex, preservant els seus elements arquitectònics més emblemàtics.
Un vestíbul amb personalitat modernista
L'entrada principal del vestíbul dóna accés als punts d'informació i a la zona de bar, mentre que la sala de taquilles s'hi accedeix per dues majestuoses portes que formaven part de la paret original dels Docs. Aquest espai central disposa de taquilles d'atenció al públic, bancs per als usuaris, lavabos, pantalles informatives amb els horaris dels busos i trens, una sala polivalent per a esdeveniments i l'accés directe a les 28 andanes operatives.
L'element més destacat de la terminal són les voltes de maó dels Docs que cobreixen el sostre, que atorguen un caràcter distintiu a la infraestructura i enllacen el patrimoni històric amb la funcionalitat contemporània.
Zona d'andanes amb sistemes avançats
Les voltes modernistes s'estenen per gairebé la meitat de l'àmplia zona d'andanes, accessible tant des de la sala de taquilles com per una entrada alternativa situada al carrer Comtes d'Urgell, amb un disseny similar a les boques de metro. L'espai compta amb un potent sistema d'extracció de fums dels autobusos, a més de múltiples tallafocs, bancs, papereres i pantalles amb informació en temps real.
La primera planta de l'edifici acull una zona d'oficines i espais de coworking destinats a professionals. A la planta baixa, al costat de l'entrada de vehicles de 26 metres d'amplada situada al carrer Príncep de Viana, s'ha habilitat un aparcament específic per a bicicletes i patinets elèctrics.
Preocupació veïnal per l'impacte del trànsit
L'accés i sortida de vehicles de la terminal, amb una amplada de 26 metres al carrer Príncep de Viana, ha generat inquietud entre alguns residents de la zona. Diversos veïns han manifestat la seva preocupació per la possible formació d'embussos en aquesta via, considerada una de les més transitades de Lleida, especialment quan l'estació comenci a operar aquest dilluns amb normalitat.