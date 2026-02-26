PARTITS
El bisbat de Lleida veta un acte del PP en una església i defensa el seu suport a les persones vulnerables
Palau havia convocat un debat sobre les Josefines. La diòcesi defensa la seua “neutralitat política” i el seu suport a vulnerables
El bisbat de Lleida ha denegat el permís per celebrar un acte al local social de l’església de Santa Maria de Gardeny organitzat pel portaveu municipal del PP, Xavi Palau, que havia de tenir lloc ahir per “parlar clar” amb els veïns sobre les “deficiències, necessitats i oportunitats del barri” i sobre “com parar el futur hub cívic a l’antic convent de les Josefines”, segons indicava el cartell promocional.
Un portaveu de la diòcesi va explicar que “inicialment es va permetre celebrar al pensar que era una reunió de veïns, però es va denegar al veure’n la motivació política”. Va afirmar que el bisbat “ha de mantenir la neutralitat política”, així com que l’acte “va en contra dels valors que propugna l’Església catòlica d’acollida i tracte a les persones vulnerables”.
Per la seua part, Palau va explicar que va acceptar la prohibició “sense crear cap polèmica” i que ha reagendat la treobada per dimecres vinent al Teatre de l’Escorxador, a falta de confirmació del permís. Així mateix, va recordar que el maig passat ja es va celebrar un acte sobre el projecte de les Josefines al mateix local social.
El consell de zona dels veïns d’Instituts-Sant Ignasi i Templers-Escorxador va mantenir una tensa reunió al local social de l’església el 10 de febrer, quan la major part van mostrar el seu rebuig contra el hub cívic, amb el qual es preveu restaurar l’antic convent de les Josefines (al carrer Acadèmia) per situar, entre altres serveis, un allotjament per a 25 persones sense llar.
Investigació contra Palau
D’altra banda, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar ahir a Ua1 que ha obert una investigació contra Palau per una fotografia a “servidors públics” que hauria publicat des de “seu pública”. Es tracta de la que es va fer dimarts a l’oficina d’atenció ciutadana de la Bordeta, en la qual una treballadora del centre apareix d’esquena. “No vaig difondre la seua cara, aquesta acció demostra molt nerviosisme i busca acovardir-me perquè calli”, va afirmar Palau.