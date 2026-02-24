MOBILITAT
L’A-2 continuarà amb un sol carril per sentit entre Cervera i la Panadella fins a acabar la reparació d’emergència
Sense data encara per iniciar el reasfaltatge en el tram de la Segarra
L’autovia A-2 continuarà amb un sol carril per sentit entre Cervera i la Panadella fins que finalitzi l’actuació d’emergència que l’Estat ha projectat per reparar els 3 quilòmetres que hi ha entre la capital de la Segarra i Ribera d’Ondara, segons va confirmar ahir a SEGRE el subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, que no va posar data encara per a l’inici d’aquests treballs. Aquestes obres, el pressupost de les quals ascendeix a 3 milions d’euros, han de servir per aixecar l’asfalt d’aquest tram, ple de clots apedaçats, i repavimentar-lo. Una vegada acabades aquestes reparacions, segons el mateix Crespín, es recuperarà la circulació normal.
L’A-2 té un sol carril des del passat 13 de febrer, quan desenes de vehicles van patir punxades, ruptures de llunes i fins i tot alguna col·lisió lleu al seu pas per la zona, plena de clots des de fa anys. El cap de setmana passat, a més, les restriccions de la circulació van provocar llargues cues.
Retards a Rodalies
D’altra banda, les limitacions de velocitat que Adif té actives a les línies de Rodalies a Lleida van ocasionar retards d’entre 10 i 40 minuts a l’RL3 i l’RL4. A l’R13 i l’R14, mentrestant, hi va haver demores de 20 minuts per una incidència tècnica. A més, militants i representants de Junts van repartir fullets en diverses estacions de tren de Lleida per reivindicar una xarxa ferroviària que funcioni correctament i en què no participi Renfe.
Vaga sense afectació a Lleida
Per la seua part, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va informar que la vaga convocada avui i demà per Semaf en l’operadora no tindrà afectació a Lleida.
Comarques
El col·lapse de l'autovia A-2 es cronifica: cues de 5 quilòmetres pels clots
Laia Pedrós