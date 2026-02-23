MOBILITAT
El col·lapse de l'autovia A-2 es cronifica: cues de 5 quilòmetres pels clots
El tall d’un carril en sentit Lleida per danys al ferm causa cues de 5 quilòmetres. La situació es podria repetir diumenge en l’operació tornada
L’autovia A-2 va registrar ahir a la tarda llargues cues al seu pas per la Segarra en sentit Lleida, a causa del tall del carril dret després de les reparacions que es van portar a terme el cap de setmana passat. Operaris el van apedaçar arran dels incidents del divendres 13 de febrer passat, quan desenes de vehicles van patir punxades i ruptures de vidres pels clots que hi havia al ferm, sense renovar des de fa anys i molt castigat pels temporals de les últimes setmanes.
Durant l’operació sortida del cap de setmana, el trànsit es va intensificar i va provocar retencions que, en alguns moments, es van prolongar durant cinc quilòmetres.
Molts dels conductors que es van veure atrapats per la caravana van optar per desviar-se a l’altura de Sant Antolí i continuar per la carretera N-II cap a Cervera o reincorporar-se més endavant a l’autovia, provant d’evitar el tram afectat.
La circulació va ser densa fins ben entrada la nit, especialment per l’elevada presència de turismes i de camions, i tot apunta que la congestió del trànsit es pot repetir diumenge a la tarda, aquesta vegada en sentit Barcelona, quan tingui lloc el retorn del cap de setmana.
Més d’una trentena de vehicles van patir danys en aquest tram de l’A-2 fa just una setmana, fet que va donar pas a una primera actuació d’apedaçament de l’asfalt. Des d’aleshores es manté un carril tallat a cada sentit per comprovar com respon el material abans de reobrir completament la via i garantir la seguretat de la circulació.
La millora d’aquest tram de l’autovia entre Cervera i la Panadella és una llarga reivindicació dels usuaris i del territori, i ja hi ha prevista una actuació integral que inclourà vuit quilòmetres i començarà a finals de març, amb una inversió de 13,28 milions d’euros.
No obstant, el subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, va anunciar que, en els propers dies, començarà una actuació d’emergència immediata que consistirà a aixecar l’asfalt actual i repavimentar de nou, amb un cost estimat d’uns tres milions d’euros per reparar els tres quilòmetres de via més danyats.