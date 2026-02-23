HOSTALERIA
Tanca un històric restaurant de Lleida després de 71 anys: “la clientela més fidel del món”
La propietària traspassarà el negoci, que reobrirà, i dissabte vinent organitzen una celebració d'agraïment
Un dels restaurants més coneguts de Lleida, Casa Tiell, abaixarà la persiana després de 71 anys d’activitat la setmana que ve amb una celebració especial per donar les gràcies a “la clientela més fidel del món”. La seua responsable, Neus Prunera, ha decidit traspassar el negoci després de tota una vida dedicada al projecte familiar, que ha marcat quatre generacions des de l’any 1955.
De fet, Prunera hi va començar a treballar quan tenia disset anys. Llavors portaven el negoci els seus sogres, després el seu marit, Josep Tiell, i que ha continuat guiant amb la mateixa dedicació fins avui, després d’una etapa personal especialment intensa viscuda l’any passat.
Prunera explica que ha arribat el moment de tancar una etapa vital molt important per a ella i la seua família. Destaca que el restaurant ha estat durant dècades molt més que un negoci: un espai de trobada per al barri i per a diverses generacions de clients que, amb el temps, s’han convertit en amics.
Malgrat el tancament del Tiell, el local, ubicat a la cantonada dels carrers Maria Sauret i Vila Antònia del barri de Noguerola, tornarà a oferir àpats ben aviat, ja que un altre hoteler agafarà les regnes del negoci, però amb el seu propi estil. “Traspassaré el negoci, per la qual cosa tancarem el restaurant unes setmanes i, a partir d’aquí, el local reobrirà”, explica.
Per tancar set dècades de trajectòria, Prunera està preparant una trobada especial per al dissabte 28 per compartir un moment d’agraïment amb els seus clients. “No m’han fallat mai i vull compartir amb ells aquest moment per agrair-los la fidelitat i el suport tots aquests anys”, diu Prunera.
El restaurant es troba des del 2004 al cor de Noguerola, però des de la seua obertura el 1955 fins llavors havia estat a la cèntrica plaça Ramon Berenguer IV, a sota de de la Penya Barcelonista. “El meu sogre, Joan Tiell, en va ser el president durant molts anys i fins i tot van nomenar president d’honor”, recorda Prunera.
Rememorant el passat del Tiell, assenyala que “el restaurant va obrir un any després del naixement del meu marit i només tancaven el dia de Nadal, sempre estava obert”, assenyala. Però la demolició de l’edifici en el qual estava a causa del mal estat i la reforma urbanística de la plaça Ramon Berenguer IV els va obligar a traslladar-se a la seua ubicació actual, que van inaugurar la Diada de l’any 2004.
Nova etapa per a l’establiment
Malgrat que dissabte vinent el restaurant celebrarà una trobada d’agraïment, el local iniciarà una nova etapa sota una altra direcció. I és que el jove que agafarà les regnes del negoci conservarà durant uns mesos el nom de l’icònic negoci, però més endavant “tindrà el seu propi estil”. La reobertura encara no està definida.