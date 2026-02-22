SUCCESSOS
Mor una veïna de Mollerussa en una col·lisió a Artesa de Segre
Cinc persones van resultar ferides divendres a la nit i van ser evacuades a l’Arnau
Una veïna de Mollerussa de 36 anys va morir divendres a la nit en una col·lisió frontal entre dos vehicles a Artesa de Segre. Segons va informar ahir el Servei Català de Trànsit, els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 22.53 hores que s’havia produït un sinistre al punt quilomètric 51 de la carretera C-26 a Artesa de Segre, a la Noguera. Per causes que es desconeixen i que s’estan investigant, hi va haver una col·lisió frontal entre un turisme i un totterreny. A causa de l’accident, va morir la conductora i única ocupant del turisme. Es tracta d’una dona de 36 anys, A.N.B., veïna de Mollerussa. D’altra banda, els cinc ocupants del totterreny van ser traslladats en estat lleu a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Fins al lloc dels fets es van activar sis patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers van haver d’excarcerar el cos de la víctima, ja que va quedar atrapada a l’interior del vehicle.
Es tracta del segon accident mortal d’aquest any a les carreteres lleidatanes. El primer també va tenir lloc a Artesa de Segre però a la carretera C-14. Un veí de Viladecans va perdre la vida l’1 de febrer passat després d’un xoc frontal de dos vehicles. A més, dos persones van resultar ferides greus i dos menors menys greus, que van ser traslladats a l’hospital. El cap de setmana passat, un efectiu dels Pompièrs d’Aran, de 60 anys, va morir en un accident a l’N-230, a l’altura de Salenques, a Montanui, Osca. La seua filla, menor d’edat, va ser evacuada greu a l’hospital de Vielha.
Moren tres motoristes a Gavà, Calonge de Segarra i Barcelona
Entre divendres a la nit i ahir es van registrar tres víctimes mortals en tres accidents a Catalunya. Un motorista menor d’edat i veí de Viladecans va morir en un sinistre a la carretera BV-2041 a Gavà (Baix Llobregat), divendres a la nit. Ahir al migdia, va morir un altre motorista, veí de Calafell de 57 anys, després d’una caiguda a la B-300 a Calonge de Segarra (Anoia). Així mateix, un motorista de 25 anys va morir en un accident al carrer Nicaragua de Barcelona.