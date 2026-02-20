MOBILITAT
L’Estat selecciona tres firmes de Lleida per renovar l’A-2 a la Segarra per 12,3 milions
Una UTE formada per Sorigué, Arnó i Romero Polo. La mesa de contractació proposa adjudicar les obres de Cervera a Ribera d’Ondara, mentre el ministeri preveu treballs previs d’urgència
El ministeri de Transports ha seleccionat una unió temporal d’empreses (UTE) formada per les constructores lleidatanes Sorigué, Arnó i Romero Polo per renovar el ferm dels 8 quilòmetres de l’autovia A-2 entre Cervera i Ribera d’Ondara, a prop del límit de la província. L’oferta d’aquestes tres firmes és la més ben valorada en el concurs convocat el mes de setembre passat, i la taula d’adjudicació proposa adjudicar-li les obres en aquest tram, on les pluges de les últimes setmanes han agreujat el deteriorament de l’asfalt al carril dret en els dos sentits de la marxa. Això va provocar divendres desenes de punxades, vidres esquerdats i col·lisions.
El concurs per adjudicar les obres va rebre set ofertes. Des del mes d’octubre passat, la mesa de contractació va descartar-ne dos al considerar que no reunien els requisits tècnics necessaris, i dos més al valorar que eren “anormalment baixes” des del punt de vista econòmic. Entre les tres que van quedar, l’UTE de Sorigué, Romero Polo i Arnó va obtenir una valoració de 100 punts sobre 100 amb una oferta de 12,3 milions d’euros, un milió menys que els 13,3 del pressupost inicial de la licitació. La seua proposta es va imposar sobre les de Becsa SA, amb 70 punts, i la de la firma lleidatana Romà Infraestructuras, amb 63. Una vegada es formalitzi la contractació, l’empresa tindrà un termini de dos anys i mig per executar els treballs a les dos calçades en aquest tram de l’autovia.
Abans de l’inici d’aquesta rehabilitació en profunditat, el ministeri preveu portar a terme reparacions d’urgència per valor de tres milions en aquest tram, on el cap de setmana passat es va fer un primer apedaçament. El carril dret de les dos calçades ha estat tancat al trànsit des de dissabte passat, a l’espera que l’asfalt s’assequi per poder obrir-lo de nou a la circulació de vehicles.