Denuncien una coneguda marca de begudes energètiques per fer un vol il·legal amb un globus aerostàtic a la Noguera
La companyia va sobrevolar i aterrar sense autorització a l'Espai d'Interès Natural de la Vall del Riu Llobregós durant un rodatge publicitari
El Cos d'Agents Rurals ha denunciat una empresa de begudes energètiques per organitzar un rodatge publicitari sense autorització a l'Espai d'Interès Natural (EIN) de la Vall del Riu Llobregós, al terme municipal d'Oliola (Noguera). Els agents van sorprendre in fraganti l'operació, que incloïa un globus aerostàtic i una avioneta que van sobrevolar per sota dels 300 metres i aterrar en aquest espai protegit sense comptar amb el permís preceptiu del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
L’empresa expedientada és Red Bull i va ser sorpresa in fraganti per una patrulla quan rodava amb una productora.
La denúncia s'ha produït per la vulneració de la normativa ambiental vigent en un espai d'alt valor ecològic. Segons ha informat el cos en un comunicat, aquesta zona constitueix una àrea clau de repòs i hivernada per a espècies catalogades en perill d'extinció, com ara el sisó (Tetrax tetrax) i l'àguila cuabarrada (Aquila fasciata), especialment sensibles a qualsevol tipus de pertorbació durant els períodes crítics per a la seva supervivència.
Des del Cos d'Agents Rurals, del Departament d'Interior i Seguretat Pública, han explicat que "es tracta d'espècies especialment sensibles a qualsevol mena de pertorbació, especialment durant els períodes d'hivernada i previs a la reproducció".
Els vols vinculats a activitats promocionals o esportives poden constituir infraccions greus per diversos motius. Entre ells, l'incompliment de les normes de gestió i ús dels espais naturals protegits, la pertorbació —intencionada o accidental— d'espècies amenaçades, i la vulneració de les restriccions de vol en zones incloses a la Xarxa Natura 2000, la xarxa europea d'espais protegits.
El Cos d'Agents Rurals ha recordat que "totes les empreses, entitats i persones que desenvolupen activitats en el medi natural estan obligades a respectar la legislació de protecció d'espais i fauna amenaçada", amb l'objectiu de preservar els valors ecològics i garantir la conservació d'aquests entorns naturals de gran rellevància ambiental.