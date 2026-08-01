Queixes d’una pacient pel tracte rebut a l'hospital Arnau de Vilanova
Una pacient oncològica va denunciar ahir a aquest diari el tracte rebut a l’hospital Arnau. Segons va declarar, va acudir a la Unitat de Mama amb un dolor intens, seguint les indicacions del seu cirurgià. Quan va arribar al centre, va dir que una infermera la va ignorar i li va preguntar què volia i què feia una altra vegada allà. “Em va sorprendre el mal tracte”, va indicar, i va assegurar no ser l’única pacient afectada. Al presentar la reclamació, va assenyalar que va ser atesa per una empleada propera a la infermera implicada, que “va posar en dubte la meua versió dels fets”. Se’n va anar sense formalitzar la queixa.