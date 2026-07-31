SUCCESSOS
El primer cas de l'Speed, un gos mosso que investiga si el foc a la cooperativa Arcofrut de Lleida va ser intencionat
Va debutar amb aquest cas i inspecciona les instal·lacions, que es van cremar el 8 de juny, davant de les sospites policials sobre l’origen. Els investigadors creuen que pot aportar llum sobre les causes
La Unitat d’Investigació (UI) dels Mossos d’Esquadra al Segrià compta amb un agent de luxe per aclarir l’incendi que la nit del 8 de juny va arrasar el 80% de la cooperativa Arcofrut de Lleida: el gos Speed. Una de les hipòtesi és que el foc va ser intencionat. Com ja va informar aquest diari, veïns van afirmar haver vist dos focus abans de l’arribada dels equips d’extinció i que les flames van arribar “de fora cap a dins” (vegeu el desglossament).
Els investigadors encara no n’han determinat la causa i, per a la resolució d’aquest cas, han comptat amb un company de quatre potes, l’Speed, un gos policia dels Mossos d’Esquadra especialista a identificar incendis intencionats i que ha debutat a Lleida, com va avançar ahir RAC1 i va confirmar aquest diari.
“Va marcar uns punts d’inici del foc que coincidia amb el que nosaltres pensàvem. A més a més, va detectar el que podria ser algun tipus d’accelerant i vam recollir mostres per analitzar-les”, comenta Jordi Fadurdo, cap de la UI, que afegeix que actualment estan en estudi. El gos va estar unes dos hores ensumant.
L’Speed és un springer spaniel de poc més de dos anys que s’ha format gairebé des que va nàixer per portar a terme aquest treball. El seu guia, Xavi, explica a RAC1 que detecta gasolina, dissolvents i altres accelerants del foc i pot distingir-los de productes similars derivats del petroli, com plàstics.
“La dificultat ve derivada del producte en si mateix perquè es pot cremar i es va reduint, quedant-se la mínima expressió del que és el líquid inflamable”, comenta el formador de l’Speed, que afegeix que, “quan detecta el punt d’interès, es queda totalment quiet i mostra amb el nas el lloc d’on li surt l’olor”.
Per poder inspeccionar l’escena, el guia li posa uns peücs perquè no es faci mal a les potes al moure’s per una zona cremada on hi pot haver vidres o altres elements.
Veïns de la zona van gravar dos possibles focus, “de fora a dins”
El foc va arrasar dos de les tres naus, inclosa la seua xarxa de fred, que havia protagonitzat les últimes inversions importants per part dels agricultors. Aquell dia eren buides, una vegada acabada la comercialització de les últimes pomes i peres. La pròxima campanya estava previst que comencés tot just 10 dies després, quan Arcofrut esperava començar a rebre els primers préssecs i nectarines de la temporada per a la comercialització de la fruita de pinyol i setmanes després hauria d’arribar el torn a la fruita de llavor, el veritable fort de la cooperativa per volums.
Aquesta campanya ha llogat cambres de fred per treballar amb els 4 milions de quilos de fruita que produeixen la seua cinquantena de socis. Des del foc, l’entitat ja pensa en la reconstrucció perquè “ens aixecarem de nou”.