Més piscines tancades per excrements a l'aigua en plena onada de calor: ahir Mollerussa, avui Tàrrega
La instal·lació municipal ha activat el protocol de neteja i desinfecció per garantir la salut pública dels usuaris
Mollerussa i Tàrrega van tancar les seues piscines grans per excrements a l’aigua, cosa que va obligar a desallotjar els banyistes i a activar el protocol sanitari de neteja i desinfecció.
En el cas de la capital del Pla d’Urgell es van detectar dimecres a la tarda i ahir va reobrir. La piscina petita i el solàrium van funcionar amb normalitat.
A Tàrrega, es van detectar ahir a la tarda i la previsió és que pugui reobrir aquest divendres. Com a mesura per mantenir el refugi climàtic, es va mantenir oberta la zona de gespa amb ombra, dutxes i piscina petita. Des d’ambdós consistoris van fer una crida al civisme i a la responsabilitat per evitar haver d’interrompre aquest servei públic.
Crida al civisme dels usuaris
Des del consistori han volgut fer una crida a la responsabilitat i al civisme de tots els usuaris de les instal·lacions aquàtiques. Les autoritats municipals han subratllat que "situacions com aquesta afecten el conjunt de les persones usuàries i obliguen a interrompre un servei públic".
El tancament temporal de la piscina gran suposa una interrupció del servei públic en plena onada de calor en la que el pla de Lleida podria assolir els 40 graus.
Més excrements en piscines de Lleida
Aquest és l'enèsim cas de piscines que han de tancar per excrements a l'aigua. Bellpuig ha hagut de tancar fins a tres cops les piscines, i fins i tot va haver de canviar les normes d'accés. També Tàrrega ha hagut de tancar-les, els barris de Pardinyes i Balàfia. També ha arribat a la Seu d'Urgell.
Societat
Tàrrega tanca la piscina gran per la presència d’excrements a l’aigua
Laia Pedrós