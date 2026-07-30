El jugador nascut a Lleida, format al Reial Madrid i que acaba de fitxar la Lazio de Gattuso
El migcampista de 19 anys nascut a Lleida i amb arrels argentines s'incorpora a l'equip de Gennaro Gattuso per 4 milions d'euros
Bruno Galassi s'ha convertit oficialment en el nou reforç de la SS Lazio, equip dirigit per Gennaro Gattuso a la Sèrie A italiana. El migcampista de 19 anys, format a les categories inferiors del Reial Madrid, arriba al conjunt romà en una operació valorada en 4 milions d'euros pel 50% dels seus drets econòmics. L'acord preveu que el Reial Madrid conserva la meitat restant de la venda, segons va confirmar el diari AS.
Nascut a Lleida el 7 de febrer de 2007, Galassi compta amb doble nacionalitat espanyola i argentina a causa de les seves arrels familiars a San Genaro, localitat de la província de Santa Fe. Els seus pares argentins van emigrar a Espanya el 2001, sis anys abans del seu naixement. El jugador va arribar al Reial Madrid el 2023 després d'un breu pas pel Getafe i es va consolidar ràpidament com una de les figures més prometedores del Juvenil A blanc, participant en tornejos com la UEFA Youth League.
La Lazio va anunciar oficialment la incorporació mitjançant un comunicat institucional: "La SS Lazio es complau a anunciar el fitxatge definitiu de Bruno Galassi procedent del Reial Madrid Club de Futbol. Com a part de l'acord, el club espanyol conservarà un percentatge de qualsevol futura venda".
Comiat del Reial Madrid i nou projecte
El 7 de juliol passat, Galassi va avançar la seva sortida del conjunt blanc mitjançant un missatge a les xarxes socials, tot i que sense revelar aleshores la seva destinació. "Mai no és fàcil trobar les paraules per acomiadar-se. Després de tres anys, ha arribat el moment de tancar una etapa que ha significat moltíssim per a mi. Me'n vaig amb el cor ple de records, d'aprenentatges i de moments que em duré a sobre per sempre. Gràcies a totes les persones que han format part d'aquest camí. I, sobretot, gràcies als meus companys, que ja són amics. Me'n vaig orgullós d'haver format part d'aquesta casa i amb la il·lusió de començar un nou repte. Gràcies per tot, Reial Madrid", va escriure.
Un cop oficialitzat el seu fitxatge per la Lazio, el futbolista va expressar a Instagram: "Infinitament feliç per començar aquest nou projecte. Gràcies a la meva família i a les persones que formen part del meu equip. Amb ganes de treballar, créixer i donar-ho tot per aquest club. Que baixin coses bones".
Característiques i projecció esportiva
Amb 1,84 metres d'estatura, Galassi s'exerceix principalment com a migcampista, tot i que també pot actuar com a pivot defensiu o defensa central. Aquesta versatilitat tàctica amplifica les opcions de Gennaro Gattuso, qui cerca enfortir el recanvi generacional al mig del camp del conjunt romà. El jugador és dretà i està representat per AIS Group.
Durant la temporada 2025/26, Galassi va disputar 11 encontres amb el Reial Madrid C a Segona Federació i la promoció de permanència, sumant 537 minuts de joc, un gol i una assistència. També va participar en dos partits de la UEFA Youth League (71 minuts) i un de la Premier League International Cup U21 (6 minuts).
Contracte i valor de mercat
El migcampista ha firmat un contracte amb la Lazio fins al 30 de juny de 2029, amb opció d'extensió per una temporada addicional per part del club. El seu valor de mercat actual se situa en 100.000 euros, segons Transfermarkt, xifra que es manté des de març de 2026.
L'operació representa el primer gran contracte professional de Galassi, qui s'incorpora directament al primer equip de la Lazio. El conjunt romà, que iniciarà la temporada 2026/27 el 16 d'agost a la primera ronda de la Copa Itàlia davant del Mantova, dipositarà la seva confiança en el jove talent hispanoargentí.
Seguiment de les seleccions
En comptar amb ciutadania espanyola i argentina, Galassi figura als registres de seguiment del Departament de Scouting de l'Associació del Futbol Argentí (AFA) a Europa. Paral·lelament, la Reial Federació Espanyola de Futbol també observa la seva evolució esportiva a la Sèrie A italiana.