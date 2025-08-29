Una altra piscina lleidatana que tanca per excrements a l'aigua: ara li ha tocat a la Seu d'Urgell
La instal·lació es manté oberta, amb la piscina petita i les dutxes funcionant amb normalitat
L'ajuntament de la Seu d'Urgell ha restringit el bany, de manera temporal i fins a nou avís, al vas gran de la piscina municipal, després que el personal de l'equipament detectés aquest dijous al vespre la presència de femta a l'aigua. Segons ha informat el consistori, els serveis tècnics han fet el tractament de xoc per desinfectar l'aigua i el bany a la piscina gran quedarà restringit fins a obtenir els resultats de l'analítica de l'aigua i comprovar que els paràmetres són els adequats. La instal·lació es manté oberta, amb la piscina petita i les dutxes funcionant amb normalitat.
La de la Seu d'Urgell és la setzena gamberrada d’aquestes característiques que es dona en piscines municipals de diferents poblacions de la demarcació de Lleida aquest estiu, la repetició de la qual respon, pel que sembla, a un repte que s’ha difós de manera viral per les xarxes socials. No ha estat identificat l’autor de cap de les setze gamberrades.
L'última va ser a les Borges Blanques, on l'ajuntament va anunciar a primera hora del matí d’aquest dijous la reobertura del recinte de les piscines municipals, que van haver de ser tancades el dia anterior al trobar excrements a l’aigua de la més gran.