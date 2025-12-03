SEGRE

Un panettone lleidatà, el millor d’aquest Nadal: “els beneficis aniran per a l’IRB Lleida”

El Rusc, dels Alamús, guanya en un certamen de la Corunya

Josep Pujol i Iana Gruzinenko, ahir a la pastisseria El Rusc dels Alamús, amb els seus panettones. - JORDI ECHEVARRIA

L.B.L.

El panettone que elabora la pastisseria El Rusc dels Alamús es va proclamar el cap de setmana passat com el millor del Nadal, a l’emportar-se el primer lloc de la tercera edició del tast a cegues Panettone Panepanna, celebrat a la Corunya amb participants de diversos punts d’Espanya i Itàlia. 

El producte presentat per El Rusc, regentat per la pastissera Iana Gruzinenko i la seua parella, Josep Pujol, va conquerir els paladars tant del jurat professional com de l’amateur. “L’any passat ja ens vam presentar a aquest certamen i vam quedar en tercer lloc”, expliquen. 

Ara, la seua candidatura ha vençut la d’altres pastisseries reconegudes internacionalment. Gruzinenko, originària d’Ucraïna, va arribar a Ponent el 2018 i va estudiar a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida. 

L’any passat, va obrir el seu negoci als Alamús i aquest 2025 el seu pa es va classificar entre els 25 millors de Catalunya. “El nostre panettone segueix la recepta clàssica, amb fruita confitada i sense químics, però també elaborem altres productes.” 

Aquest mes venen una versió de mig quilo d’aquest dolç i els beneficis aniran per a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. “Volem homenatjar d’aquesta manera una companya i amiga que ha mort aquest any de càncer de pàncrees”, diuen els propietaris d’El Rusc.

