GASTRONOMIA
Un panettone lleidatà, el millor d’aquest Nadal: “els beneficis aniran per a l’IRB Lleida”
El Rusc, dels Alamús, guanya en un certamen de la Corunya
El panettone que elabora la pastisseria El Rusc dels Alamús es va proclamar el cap de setmana passat com el millor del Nadal, a l’emportar-se el primer lloc de la tercera edició del tast a cegues Panettone Panepanna, celebrat a la Corunya amb participants de diversos punts d’Espanya i Itàlia.
El producte presentat per El Rusc, regentat per la pastissera Iana Gruzinenko i la seua parella, Josep Pujol, va conquerir els paladars tant del jurat professional com de l’amateur. “L’any passat ja ens vam presentar a aquest certamen i vam quedar en tercer lloc”, expliquen.
Ara, la seua candidatura ha vençut la d’altres pastisseries reconegudes internacionalment. Gruzinenko, originària d’Ucraïna, va arribar a Ponent el 2018 i va estudiar a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida.
L’any passat, va obrir el seu negoci als Alamús i aquest 2025 el seu pa es va classificar entre els 25 millors de Catalunya. “El nostre panettone segueix la recepta clàssica, amb fruita confitada i sense químics, però també elaborem altres productes.”
Aquest mes venen una versió de mig quilo d’aquest dolç i els beneficis aniran per a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. “Volem homenatjar d’aquesta manera una companya i amiga que ha mort aquest any de càncer de pàncrees”, diuen els propietaris d’El Rusc.