Esclat estrena el seu nou hipermercat de 1.900 metres quadrats en una localitat de Lleida
A l’edifici que va ocupar antigament un concessionari de cotxes
El grup Bon Preu ultimava ahir l’obertura d’un nou hipermercat Esclat a Mollerussa, que obrirà les portes avui a l’avinguda Generalitat, a l’edifici que va ocupar antigament el concessionari Seat. L’establiment comptarà amb una superfície comercial del voltant de 1.900 metres quadrats i aparcament propi, amb places equipades amb punts de càrrega per a vehicles elèctrics. La botiga disposarà de seccions de carnisseria atesa, peixateria amb taulell tradicional i forn per a la cocció de peix i marisc, xarcuteria i formatges en lliure servei, així com una àmplia fruiteria i una fleca amb obrador.
Entre les novetats, l’hipermercat incorporarà l’espai Fruits, un racó especialitzat en propostes elaborades a base de fruita fresca de temporada, com per exemple liquats, fruita tallada i sucs acabats de preparar, destinat a un públic que busca opcions ràpides i saludables.
D’altra banda, la botiga completarà la seua oferta amb un espai de celler, seccions de decoració i tèxtil per a la llar, i una parafarmàcia no assistida que reunirà productes de cura personal i benestar, a banda d’una àrea específica per a mascotes, amb alimentació, complements i accessoris per a tota mena d’animals de companyia.