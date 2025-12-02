Un caçador del Baix Cinca rep un tret i asseguren que l'autora del tret és una gossa
Està ingressat a l’Arnau de Vilanova amb ferides pels perdigons d’un cartutx. Les versions inicials atribueixen el tret a l’animal
La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies en les quals un jove caçador d’Ossó de Cinca, Pablo E., de 19 anys, va rebre divendres a la tarda l’impacte dels perdigons d’un cartutx en un engonal quan es trobava practicant la caça en companyia d’un amic en una zona de muntanya de la localitat del Baix Cinca.
La primera versió dels fets resulta sorprenent: el company de batuda, M.P., de la mateixa edat i del mateix veïnat, assegura que l’autor del tret és una gossa de caça que viatjava amb la víctima a la seua furgoneta i que, en un moment del trajecte, va disparar de manera accidental l’escopeta de cartutxos de la qual van sortir els perdigons. La víctima encara no ha pogut prestar declaració.
Aquesta va ser la versió que van rebre tant el personal mèdic del Centre de Salut d’Albalat de Cinca, on el jove va rebre la primera assistència, com el de l’hospital Arnau de Vilanova, on està ingressat.
També va ser la primera versió que els va arribar als Mossos d’Esquadra, ja dissabte al matí, al tractar-se d’un ingrés hospitalari a Lleida, encara que la investigació està en mans de la Guàrdia Civil de Fraga a l’haver tingut lloc els fets a la seua demarcació.
Fonts oficials de la Guàrdia Civil van confirmar l’obertura de la investigació i la constància dels fets, encara que van declinar oferir detalls.
Un portaveu de Sanitat, al seu torn, va refusar explicar l’estat de salut en el qual es troba el caçador ferit.
Els fets van succeir entorn de les set de la tarda de divendres, quan ja s’havia fet fosc, en una zona de muntanya d’Ossó de Cinca.
La investigació de la Guàrdia Civil ha d’aclarir diversos extrems d’aquesta versió que, si es confirmen, suposen algunes irregularitats sancionables com el fet de portar l’escopeta muntada i carregada amb munició a la zona dels ocupants d’un vehicle i la situació del gos, pel que sembla amb mobilitat i espai suficient per accedir a l’arma. També hauran d’aclarir si disposaven de l’equipació necessària per caçar després de la posta del sol.
A Ossó de Cinca està autoritzada la caça nocturna de conills per la seua alta densitat al terme. Les sortides les ha d’autoritzar el vedat i han de comunicar-se abans a la Guàrdia Civil.