Dos empreses lleidatanes, reconegudes entre les millors de l'Estat per treballar
El Grup bonÀrea i el Grup Vall Companys han estat certificats amb el segell Top Employer 2026
bonÀrea Agrupa i el Grup Vall Companys han estat certificades com a Top Employer Espanya 2026, un reconeixement atorgat pel Top Employers Institute que distingeix les organitzacions amb millors pràctiques en la gestió de persones com a palanca del rendiment empresarial, amb un ferm compromís amb el benestar laboral i el creixement professional. En el cas del Grup Vall Companys, assoleix el reconeixement per tercer any consecutiu
bonÀrea Agrupa
Segons explica la companyia amb seu a Guissona, aquesta certificació és el resultat d’unes polítiques orientades al benestar de les persones, el desenvolupament professional, la diversitat, l’ètica i la sostenibilitat, àmbits que constitueixen un dels pilars estratègics del projecte empresarial del grup. La firma afegeix que aquest compromís es tradueix en ocupació estable, oportunitats de creixement intern, programes de formació continuada i iniciatives que fomenten la conciliació, la igualtat d’oportunitats i un entorn de treball inclusiu.
“Aquest reconeixement és un orgull per a tot l’equip de bonÀrea i confirma que la nostra manera d’entendre l’empresa, posant les persones al centre, és el camí correcte. Apostem per créixer amb responsabilitat, oferint estabilitat, desenvolupament i un entorn de treball en el qual les persones se sentin part d’un projecte compartit”, assenyala Xavier Moreno, director de Recursos Humans de bonÀrea.
El procés de certificació del Top Employers Institute es basa en una avaluació de les polítiques i pràctiques de recursos humans de les organitzacions, amb criteris que inclouen el desenvolupament del talent, el lideratge, la cultura corporativa, la compensació i beneficis, així com el benestar dels equips.
Grup Vall Companys, Top Employer per sisè any consecutiu
El Grup Vall Companys de la seua banda, destaca que ha estat reconegut per sisè any consecutiu amb la certificació Top Employer 2026, un reconeixement que "avala el compromís ferm i sostingut del Grup amb una gestió de persones responsable, professional i orientada al desenvolupament a llarg termini, situant les persones al centre de la seva estratègia empresarial"
En aquest sentit, el Grup Vall Companys defensa que s'ha consolidat com un referent en l’atracció i retenció de talent, gràcies a una proposta de valor a l’empleat que combina beneficis tangibles, oportunitats de creixement professional i un ambient de treball enriquidor.
L’estratègia de benestar del grup abasta la salut física, mental i emocional dels empleats. Així, s’organitzen nombroses activitats a l’any destinades a promoure hàbits saludables i conscienciar sobre la importància del benestar en l’entorn laboral. A més, el Grup disposa del programa “Empresa Saludable”, que inclou activitats dissenyades per millorar el benestar dels empleats, fomentar la pràctica esportiva i enfortir el sentiment de pertinença..
Un dels eixos estratègics del Grup Vall Companys és la seva aposta per la millora contínua. La paulatina implantació del mètode Kaizen, present en diverses àrees productives i de suport, fomenta la participació dels equips en la identificació d’oportunitats de millora, l’optimització de processos i la resolució àgil de reptes diaris. Aquesta metodologia reforça l’autonomia, l’eficiència i la cultura de col·laboració entre departaments i professionals.
A això s’hi suma el programa C+Impulso, una iniciativa interna orientada a promoure la innovació, l’eficiència i la transformació en totes les àrees del grup. D'altra banda, el desenvolupament del talent és un dels pilars estratègics del Grup Vall Companys. A través del seu Campus Virtual, la companyia ofereix als seus professionals una àmplia oferta formativa orientada al desenvolupament de competències tècniques, digitals i de lideratge, afavorint la promoció interna i el creixement professional.
Un total de 146 companyies, certificades
Un total de 146 companyies han estat certificades com 'Top Employers Espanya' 2026 per "demostrar de manera consistent l’excel·lència en les seues pràctiques de persones, així com un sòlid compromís en la implementació d’estratègies de Recursos Humans d’alt rendiment en totes les seues operacions", segons ha destacat l’organització aquest dijous en un comunicat.
Les prop de 150 companyies 'Top Employers a Espanya d’aquesta edició operen en sectors com l’assegurador, enginyeria i tecnologia, i compten amb un total de 809.000 empleats al país.
Així, les firmes guardonades són, per ordre alfabètic: Abanca, Acciona, ADM, ADP, Aena, AGC Pharma Chemicals, Air Products Group, Alcampo, Alcon, Allianz Seguros, Almirall, Alsa, Amadeus, Amazon, Angelini Pharma, Applus+ Idiada, Arkema Química, Atlantic Copper, AXA Seguros, Baleària, Banca March, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, BAT, Bayer, BBVA, Becton Dickinson, Beko Europe, Boehringer Ingelheim, bonÀrea Agrupa, CAF, CaixaBank, Caser Seguros, CDS, a Hewlett Packard Enterprise Company, Cegid, Cellnex, CHEP, Chiesi, Clariane, Coca-Cola Europacific Partners, Cofares, Compass Group, Consum Cooperativa i Corporación Hijos de Rivera.
També s'inclouen: Dana Automoción, Deloitte, Dentsu, Deutsche Bank, DHL eCommerce, DKV Seguros y Reaseguros, Donte Group, EDP, EDP Renewables (EDPR), Educa Edtech Group, Enagás, Ence Energía y Celulosa, Esprinet Group, Exolum, EY, Ferrovial, Finanzauto, Fresenius Kabi, Fundación ONCE e Inserta Empleo, GAES, GEA, Generali –que aquest any encapçala el rànquing–, Giesecke+Devrient, Grup Peralada, Grupo Bimbo, Grupo BNP Paribas, Grupo Central Lechera Asturiana, Grupo Jorge, Grupo Orenes, Grupo Quirónsalud, Grupo Vall Companys, Helvetia Seguros, Hero, Holcim, HSBC, Huawei Technologies, Ibercaja, Iberdrola, Ilunion, Inditex, Indra, Inetum, ING, Inversis Grupo, Iris Global, Isdin, John Deere, JTI, Kone, Lear Corporation, Leroy Merlin, Lidl, Línea Directa Aseguradora, Lyreco, Mango, Mantequerías Arias, Mapfre, Marazzi, Mediamrkt, Meliá Hotels International, Merz Aesthetics, Michelin, Molins, Mondelez, MSD i Mutua Madrileña.
Completen el rànquing Nationale-Nederlanden, Naturgy, NTT Data, Palladium Hotel Group, Pfizer, PreZero, Puma, Puratos, Randstad, Rhenus, Saint-Gobain, Sanitas, Santalucía Seguros, Schreiber Europe, Seat, Securitas Direct, SegurCaixa Adeslas, Seguros RGA, Sesé, Solunion, STEF, ST Microelectronics, Stada, TCS, Técnicas Reunidas, Toyota, Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), UST, Volkswagen Group España Distribución, Vueling, Wabtec Ibérica, Worldline, WPP Media, Zelestra i Zurich Seguros.