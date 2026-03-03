Amb una renda mitjana de 7.100 euros al mes i un cost de vida de 3.200, aquest és el barri més ric de Lleida
El barri residencial supera àmpliament la mitjana municipal de 3.237 euros, segons l'Informe Social 2025 de la Generalitat
Ciutat Jardí registra la renda mitjana més elevada de tots els barris de Lleida, amb unes llars que ingressen més de 7.100 euros mensuals, segons les dades recollides a l'Informe Social 2025 elaborat per la Generalitat. Aquesta xifra consolida aquesta zona residencial del nord de la ciutat com l'entorn amb la capacitat econòmica més alta del municipi, doblant pràcticament els ingressos mitjans de la capital lleidatana.
La renda mitjana per llar a Lleida ciutat se situa en 3.237 euros mensuals, una xifra que queda molt per sota dels ingressos registrats a Ciutat Jardí. Aquest barri, caracteritzat per habitatges unifamiliars i una densitat de població més reduïda, presenta un perfil socioeconòmic alt que es reflecteix tant en els ingressos com en el cost de vida, que supera els 4.955 euros mensuals. Malgrat aquesta despesa elevada, les famílies de la zona mantenen un marge econòmic ampli entre ingressos i despeses.
Pel que fa al cost de la vida, a Ciutat Jardí, de mitjana es gasta mensualment 563 euros en alimentació, 246 euros en articles de vestit i calçat, 1.531 en despeses de la llar (aigua, electricitat...), 615 euros en transport, 190 euros en mobiliari i decoració, 554 euros en restauració, 205 en assegurances i 173 euros en cura personal.
Altres sectors propers, com Joc de la Bola o partides adjacents com VilaMontcada, també presenten rendes mitjanes superiors a la mitjana municipal, tot i que no arriben als nivells de Ciutat Jardí. Es tracta d'àrees amb característiques similars, on el preu de l'habitatge i els serveis es troba entre els més cars de Lleida.
Contrastos interns al mapa econòmic de la ciutat
L'informe de la Generalitat reflecteix un mapa urbà amb forts contrastos econòmics a la capital del Segrià. Al capdamunt de l'estadística es troba Ciutat Jardí, que segons les dades oficials encapçala la classificació com el barri amb més capacitat econòmica de Lleida ciutat. Aquesta diversitat econòmica interna dibuixa una fotografia complexa del teixit social lleidatà.
A l'altre extrem s'hi troben els barris de Mariola i el Centre Històric. Amb una renda familiar neta de 1.657 euros i 1.990 euros mensuals, respectivament.
Si mirem les dades del cost de vida, a la Mariola, de mitjana es gasta mensualment 417 euros en alimentació, 107 euros en articles de vestit i calçat, 956 en despeses de la llar (aigua, electricitat...), 197 euros en transport, 82 euros en mobiliari i decoració, 177 euros en restauració, 105 en assegurances i 78 euros en cura personal.
Molt similar passa al Centre Històric, on de mitjana es gasta mensualment 430 euros en alimentació, 117 euros en articles de vestit i calçat, 990 en despeses de la llar (aigua, electricitat...), 225 euros en transport, 88 euros en mobiliari i decoració, 201 euros en restauració, 112 en assegurances i 84 euros en cura personal.
La província registra rendes inferiors a la capital
En el conjunt de la demarcació, la renda mitjana mensual per llar és de 3.142 euros, lleugerament per sota de la xifra registrada a la capital. Aquesta dada reforça el paper de Lleida ciutat com un dels principals motors econòmics del territori. A nivell comarcal, l'Alt Urgell i Les Garrigues presenten les rendes més baixes, amb 2.588 i 2.688 euros mensuals respectivament, situant-se com les comarques amb menor capacitat econòmica de la província.