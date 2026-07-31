Greu intent de fuga a la presó de Lleida amb un intern armat que va estar 30 minuts a la teulada
El reclús va portar dues armes punxants artesanals i va mantenir el centre penitenciari en alerta durant mitja hora
Un intern del Centre Penitenciari Ponent va protagonitzar un greu incident de seguretat aquest dijous 30 de juliol, quan va amenaçar de mort funcionaris i altres reclusos amb dues armes punxants artesanals i va pujar a la coberta interior de les instal·lacions. El sindicat SICAP-FEPOL ha denunciat els fets, que van obligar a activar el protocol d'emergència Codi 3 i van mantenir el centre en màxima alerta.
Els fets van tenir lloc cap a les 13.20 hores, quan l'intern va agredir per sorpresa un altre reclús al pati, fent-lo caure a terra i propinant-li una puntada de peu al cap. Quan els funcionaris van intervenir per contenir la situació, l'agressor va treure dues armes punxants fabricades artesanalment, presumptament elaborades a partir d'un pal d'escombra manipulat, i va advertir que apunyalaria qualsevol persona que s'acostés.
Davant la gravetat de l'incident, la direcció del centre va activar el Codi 3, restringint tots els moviments i l'obertura d'accessos a la presó. Es van preparar diversos equips de funcionaris amb material de protecció per a una eventual intervenció directa, mentre l'intern es desplaçava per les teulades interiors portant les armes.
Negociació i resolució de l'incident
Segons ha confirmat a SEGRE el Departament de Justícia, l'intern va romandre a la coberta durant 30 minuts, sempre armat i amenaçant els treballadors penitenciaris. Durant aquest temps, es va establir una negociació en què van participar funcionaris, comandaments, la direcció del centre i els serveis mèdics. Finalment, cap a les 14.10 hores, el reclús va lliurar les dues armes i va baixar de la coberta pel seu propi peu, sense que calgués una intervenció coercitiva.
La revisió posterior de les càmeres de videovigilància va permetre detectar que dos interns més haurien ajudat l'agressor a pujar al sostre del centre. Aquests dos reclusos van ser separats preventivament i traslladats al Departament Especial de Règim Tancat mentre s'investiga la seva participació en els fets.
Demandes del sindicat penitenciari
SICAP-FEPOL ha reconegut la professionalitat dels treballadors penitenciaris que van gestionar la crisi, però exigeix mesures concretes. El sindicat demana una investigació exhaustiva sobre la fabricació i possessió de les armes punxants, així com la revisió immediata dels sistemes de seguretat física, els elements anti-escalada i les càmeres de vigilància del centre.
El sindicat també reclama l'adopció de mesures disciplinàries i judicials proporcionades a la gravetat de les agressions, les amenaces i l'intent d'accedir a zones restringides. A més, exigeix un augment de personal, equips de protecció i mitjans operatius per afrontar incidents crítics sense posar en risc la integritat dels treballadors.
Crítiques a la gestió del conseller Espadaler
SICAP-FEPOL ha aprofitat per criticar la gestió del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, afirmant que aquest incident s'afegeix a una llarga llista d'agressions i episodis greus registrats durant el mes de juliol a les presons catalanes. El sindicat lamenta que, mentre les plantilles afronten situacions de risc extrem, el conseller no hagi donat explicacions públiques ni anunciat mesures efectives.
El sindicat ha recordat que el passat 10 de juliol, Espadaler va visitar el centre penitenciari Mas d'Enric per presentar un programa d'activitats relacionades amb l'eclipsi solar, incloent tallers, jocs i un sopar comunitari. SICAP-FEPOL exigeix al conseller la mateixa implicació i visibilitat quan el que està en joc és la seguretat dels professionals penitenciaris.