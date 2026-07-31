EQUIPAMENTS
El concurs arquitectònic per reutilitzar la vella terminal de busos de Lleida rep dos propostes
Un jurat decidirà el proper setembre quin s’ajusta més als resultats del procés participatiu. Un pàrquing, un mercat amb productes de l’Horta o un poliesportiu, algunes de les idees dels veïns
El concurs arquitectònic per donar nous usos a la vella estació d’autobusos del carrer Saracíbar ha rebut dos propostes, que seran analitzades al setembre per un jurat professional i independent per triar la idea guanyadora. Així ho va assegurar aquesta setmana l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va dir que, fins que no les analitzi el jurat, no se sabrà quins usos concrets proposen per al baixador, que va tancar les portes de forma definitiva a mitjans d’abril, quan totes les operadores es van traslladar a la nova estació del carrer Príncep de Viana, situada just al costat de la de trens.
“Tenim dos projectes presentats de dos equips d’arquitectura, la previsió és que entre els dies 7 i el 9 de setembre es facin les deliberacions per valorar les dos propostes i determinar quina d’aquestes s’ajusta més a les idees que es van aportar durant el procés participatiu que vam fer fa mesos”, va explicar Larrosa.
El jurat estarà presidit per l’alcalde i integrat per onze membres vinculats a l’urbanisme, sostenibilitat, cultura, arquitectura i col·legis professionals. El guanyador serà l’encarregat de redactar el projecte per a la posterior execució, mentre que la que quedi segona rebrà 4.000 euros.
Val a recordar que el concurs planteja intervenir tot l’edifici de l’antiga estació que, a banda de la planta baixa, compta amb una de subterrània i dos entresolats. En total, la superficie és de 5.400 metres quadrats. El projecte forma part del pla integral del Centre Històric, que es va desencallar el juliol del 2024, quan l’ajuntament va recuperar la titularitat dels dos entresolats del complex.
Pel que fa al procés participatiu, en el qual van col·laborar un total de 296 veïns, es van recollir propostes com ara convertir el baixador en una biblioteca pública amb sales d’estudi; un centre cívic; un espai per a entitats; un poliesportiu amb pistes d’atletisme, patinatge i rocòdrom; unes piscines cobertes climatitzades; un mercat amb productes de l’Horta amb restauració; una zona de lleure; o un aparcament públic amb “preus assequibles”.