GASTRONOMIA
L’últim servei del Xalet Suís
La família Botargues, després de 44 anys, va tancar ahir les portes de l’emblemàtic restaurant de Lleida. Part de l’equip continuarà a partir del setembre a La Huerta
Quaranta-quatre anys rere els fogons d’un dels restaurants més emblemàtics de Lleida. Tres generacions al capdavant. I ahir, un últim servei abans que abaixessin la persiana. El Xalet Suís es va acomiadar dels seus clients, posant fi a una trajectòria que ha deixat empremta en la restauració lleidatana. Els quinze dies transcorreguts des que van anunciar el tancament han estat “molt intensos, però també molt bonics i emotius”, explicava ahir Sònia Balasch, cuinera i representant de la tercera generació de la família que regentava fins ara el restaurant.
El Xalet Suís va obrir el 1980 de la mà de Ramón Costa i Teresa Oró, atansant a Lleida la gastronomia del país alpí. Dos anys més tard, el negoci va passar a mans de la família Botargues. El van dirigir Antonio Botargues; el seu gendre Jordi Balasch; i, finalment, la seua neta Sònia Balasch. “Tot principi té un final”, va afirmar emocionat el Jordi. La seua jubilació, juntament amb la recent de l’encarregat i la seua mà dreta, Manel Navarro, va portar la família a posar-hi punt final. No obstant, la resta de l’equip continuarà a partir del setembre al restaurant La Huerta, també vinculat a la família. Encara que la carta és diferent, Jordi Balasch suggereix que pugui incorporar algunes “pinzellades del Xalet”. Els comensals que van ocupar les últimes taules van ser alguns “clients de tota la vida”, aquells que, com destaca la família, “més que això, ja són amics”. “Sabíem que hi havia molta gent que ens apreciava per la influència que hem tingut, però no érem conscients de quantes mostres d’afecte rebríem”, va concloure Jordi Balasch.