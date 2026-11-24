Un petit poble de Lleida, a la llista de Pobles Màgics d’Espanya
És una de les 14 novetats d’aquest llistat turístic, en el qual ja apareixia una altra localitat lleidatana, Vilaller
Un petit nucli del Pirineu de Lleida acaba de sumar-se a una de les llistes turístiques més seguides del país. Unha, a la Val d’Aran, és una de les 14 noves incorporacions que Pobles Màgics d’Espanya ha anunciat per al 2027, una ampliació que suma destinacions de muntanya, viles històriques, localitats marineres i paisatges fluvials.
L’organització destaca que el poble conserva un conjunt de cases araneses presidida per l’església de Santa Eulària, un temple el patrimoni del qual inclou pintures murals d’època romànica. S’hi suma el Museu de la Neu, que atansa al visitant a un element clau en la vida i la cultura de la vall.
Amb aquesta entrada, Catalunya incorpora dos noves localitats a la Xarxa: Unha, a la província de Lleida, i Riba-roja d’Ebre, a la de Tarragona. Ambdues amplien la presència catalana des de paisatges i tradicions molt diferents: la cultura de muntanya aranesa i la història lligada a l’Ebre.
Unha i la identitat aranesa
La Val d’Aran és singular dins de Catalunya per la seua llengua, l’aranès, i per la seua història vinculada al vessant atlàntic del Pirineu. En aquest context, Unha representa la identitat aranesa a escala de poble: un mas compacte, adaptat al clima i a l’economia de muntanya, on l’arquitectura tradicional es manté reconeixible.
L’església de Santa Eulària actua com a eix del conjunt. Les seues pintures murals romàniques constitueixen un valor patrimonial afegit en una comarca que conserva nombrosos exemples del romànic pirinenc, bona part d’ells protegits com béns d’interès cultural.
El Museu de la Neu completa la visita en explicar com l’hivern ha modelat la vida quotidiana de la vall: l’aïllament, els oficis, les formes de construir i, més tard, l’arribada del turisme d’esquí que avui sosté bona part de l’economia local.
Vilaller, l’altre Poble Màgic de la zona
Unha s’uneix a Vilaller, que ja forma part del llistat i que se situa a 981 metres d’altitud. És la capital de la Vall de Barravés, al camí cap a la Val d’Aran, i ofereix un nucli antic amb nombrosos elements d’interès.
Entre ells figuren restes de muralla amb arcades i una torre medieval, els vestigis de la presó més antiga de Lleida, del segle XVII, i una arcada del pont vell de pedra de la mateixa centúria. També destaquen l’església neoclàssica del segle XVIII amb la seua torre campanar, les ermites de la Verge de Riupedrós i de San Mamés i l’Om del Trinquet, un exemplar centenari.
En l’entorn hi ha monuments megalítics i necròpolis antropomorfes medievals. Sobresurt el campanar octogonal barroc de l’església de Sant Climent, de finals del segle XVIII, a més del pont romànic sobre el riu Noguera Ribagorçana.
Visitar Vilaller suposa disfrutar d’una vall envoltada d’altes muntanyes al Pirineu de Lleida, amb gastronomia d’interès, bons serveis i diferents rutes de naturalesa. La part alta del poble conserva un marcat aire d’antiguitat.
Unida a Unha, la zona permet plantejar un recorregut de patrimoni, paisatge i memòria de muntanya que enllaça el Pallars i la Ribagorza amb la Val d’Aran, una opció especialment atractiva fora dels pics d’afluència de la temporada d’esquí.