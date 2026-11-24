El Govern català planteja incloure la guineu entre les espècies de caça comercialitzables
L’esborrany de la primera llei cinegètica catalana exclou la perdiu i la guatlla
La conselleria d’Agricultura planteja en l’esborrany de la primera llei de caça catalana, que sotmet a consulta dels actors institucionals del sector cinegètic, incloure la guineu entre les “espècies comercialitzables”, una decisió que, vist el document, sembla dirigida a facilitar reubicacions en zones afectades per superpoblacions de conills.
L’esborrany de la primera llei de caça de Catalunya, que la conselleria d’Agricultura està sotmetent a consulta dels actors institucionals d’aquest sector, proposa incloure la guineu entre les “espècies cinegètiques comercialitzables”, segons recull l’annex II del text.
En aquesta llista no es troben dos mixons com la perdiu (només apareix la roja) i la guatlla, que tradicionalment s’han trobat entre les espècies més caçades però les poblacions de les quals es troben en fase de regressió a Catalunya.
Què significa la inclusió de la guineu? Es tracta, de moment, d’una proposta eventual, que pot tant decaure com consolidar-se abans de l’aprovació del projecte de llei que el Consell Executiu preveu enviar al Parlament aquesta legislatura o, també, ser objecte de supressió o de confirmació, durant la posterior tramitació parlamentària.
En qualsevol cas, el document que treballen els agents de l’àmbit cinegètic inclou la guineu (Vulpes vulpes) entre els animals afectats per l’article 9, que indica que “només es poden comercialitzar les espècies cinegètiques, vives o mortes, inclosos els ous [d’au], banyes, pèl, cranis i dents canines” inclosos en l’annex en el qual figura la rabosa o guineu.
La proposta remet a la normativa vigent tant per destinar els exemplars d’espècies cinegètiques comercialitzables a la taxidèrmia com per dedicar-los a l’alimentació, cas aquest darrer en el qual s’han de complir “els requisits establerts en la legislació sectorial vigent en matèria de sanitat animal, salut pública i comerç”.
No hi ha a la legislació estatal ni a la catalana un precepte que veti específicament la comercialització de carn de guineu, malgrat que al tractar-se d’un depredador carnívor d’animals silvestres s’acostuma a tractar d’un portador d’anticossos de malalties infeccioses que fa que els seus canals difícilment puguin superar les anàlisis veterinàries obligatòries prèvies a una eventual comercialització.
D’altra banda, no es tracta d’un aliment de consum habitual, ni esporàdic, a Catalunya ni a la resta de la Península, tot i que sí que ho és, com a carn de caça, en zones dels països eslaus, l’Amèrica Llatina i Àsia.
Aquest mateix article 9, no obstant, obre la porta a la captura en viu de raboses per resituar-les en altres zones en accions de repoblació, l’objectiu de les quals seria reduir superpoblacions de conills, un dels principals components de la seua dieta. L’envergadura no els permet caçar senglars però sí porcells de senglar i exemplars juvenils.
Completen la llista d’“espècies cinegètiques comercialitzables” les set de caça major (senglar, cabirol, cérvol, daina, isard, cabra salvatge i mufló) i, de les trenta de caça menor, el conill i la llebre i, com a aus, el faisà, l’ànec collverd i el tudó.