SEGRE llança una oferta de Black Friday per accedir a la subscripció digital mensual per 1,99 euros
La promoció s’adreça a particulars i inclou accés il·limitat al web, l’App, l’hemeroteca, la newsletter matinal i els avantatges del Club dels subscriptors, amb un preu habitual de 22,82 euros.
Diari SEGRE ha activat una promoció especial de Black Friday que permet contractar la Subscripció Digital Mensual per a Particulars per 1,99 euros, enfront del seu preu de venda al públic habitual de 22,82 euros. L’oferta, que ja es troba disponible a la botiga en línia del mitjà, està pensada per facilitar l’accés a la informació de proximitat i als continguts digitals del diari en condicions avantatjoses.
La modalitat promocional s’aplica a un ús particular i estableix un màxim de dues llicències per subscripció, permetent compartir la lectura dins d’un mateix entorn domèstic. Tot i que la subscripció entra en vigor en el moment en què es fa efectiva la compra, la durada de la subscripció s’estableix en un mes natural a partir de l’endemà de la data de compra.
Què inclou la subscripció digital mensual
Les persones que s’acullin a aquesta promoció disposaran d’un paquet complet de serveis i continguts informatius:
- Accés a tots els continguts del web i de l’App de SEGRE
- Lectura del diari i dels suplements en format digital
- Contingut disponible en català i castellà
- Newsletter personalitzada cada matí
- Accés a l’hemeroteca digital (diaris dels últims dies i accés a contingut digital dels últims anys)
- Alta al Club dels subscriptors i carnet del Club
- Participació en sortejos exclusius i accés a promocions a preu reduït
Amb aquesta campanya de Black Friday, SEGRE reforça la seva aposta digital apropant el periodisme local i territorial a nous lectors amb una tarifa reduïda i amb l’activació immediata del servei un cop formalitzada la compra a través de la cistella de la botiga.