URBANISME
Compte enrere per a la demolició de l'antiga discoteca de Gardeny, anunciada fa 20 mesos
Sis empreses han presentat oferta per enderrocar-la, i tres per urbanitzar l’entorn
L’ajuntament va anunciar el març del 2025 que iniciava el procés per enderrocar l’antiga discoteca de Gardeny, que fa 8 anys que està tancada, però fins al 4 de novembre passat no va publicar el concurs públic per a la licitació, que ha rebut un total de nou ofertes. Segons van informar fonts municipals, sis firmes han licitat per optar al lot 1 del contracte, que correspon a la demolició de la discoteca, mentre que les tres restants ho han fet per al lot 2, referent a la urbanització de l’entorn una vegada acabi la demolició. Els dos contractes, que estan valorats en un total de 322.979,42 euros (IVA inclòs), s’adjudicaran en les properes setmanes i les empreses adjudicatàries disposaran de 3 mesos per efectuar la demolició i tres més per urbanitzar l’entorn de l’antiga discoteca, que va estar oberta 16 anys i va arribar a tenir 3 noms diferents. El seu espai servirà per ampliar el Parc Agrobiotech.
El 2002 la Paeria va convocar el primer concurs per a la discoteca i el va guanyar la firma Circus Lleida, que aquell mateix estiu va obrir amb el nom de Gurugú. El 2009 es va fer un altre concurs que va guanyar Adaix de Negocios, que el va rebatejar com Larida i va habilitar un espai per a l’hivern, Excess. El 2015, la va assumir una altra concessionària, Agora del Este, que va canviar el nom per The Hill, denominació que va conservar fins al 2018 quan va haver de tancar després d’acumular un gran deute amb la Paeria per no pagar el cànon. Des d’aleshores el lloc ha estat saquejat i okupat diverses vegades. Actualment, està ple d’escombraries i runa de la discoteca.