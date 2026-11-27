Marc Márquez anuncia la seua retirada
El pilot de Cervera ha decidit posar fi a la seua carrera esportiva després d’aconseguir el seu desè títol mundial
El lleidatà Marc Márquez, campió del món de MotoGP 2026, assegut al seu taller del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de MotoGP, al circuit Ricardo Tormo de Cheste, i amb cartells en anglès, va anunciar aquest divendres la seua retirada de la competició. Com fan els grans campions, després d’aconseguir el seu vuitè títol mundial de MotoGP a Portimao (Portugal) i el desè de la seua carrera esportiva, el pilot de Cervera ha decidit posar fi a la seua carrera esportiva, malgrat haver renovat per dos temporades més amb l’equip oficial Ducati. Márquez, en ser enfocat per les càmeres al seu taller, va llançar un petó amb la seua mà a les mateixes i va prendre una sèrie de cartells en anglès, mirant fixament a la càmera.
Un a un va comentar: "We'll talk later, but first..." (Parlarem després, però primer...), per continuar amb un segon en què estava escrit: "Thank you to everyone who’s been part of this journey" (Gràcies a tots per ser part d’aquest camí).
Al tercer cartell es podia llegir "I hope you've enjoyed it as much as I have" (Espero que hàgiu gaudit molt com ho he fet jo), per tancar amb el següent: "This will be my last race in MotoGP" (Aquesta serà la meua última cursa a MotoGP) i va acabar sentenciant "We Made History" (Hem fet història).
Aplaudit per tots els presents i d’una manera tan original, Marc Márquez disputarà a València el seu últim gran premi com a pilot en actiu, a dalt de tot de la seua carrera esportiva i envoltat per tota la seua família, ha decidit anunciar la seua retirada de la competició.
Marc Márquez deixa la seua empremta amb una retirada de campió
Marc Márquez, quan ningú, tret del seu cercle més pròxim, no s’ho podia imaginar, ha tornat a deixar la seua empremta. Una gerra d’aigua freda per a molts aficionats presents al circuit Ricardo Tormo, que es va poder veure plorant a les grades, de la mateixa manera que van fer molts integrants del seu equip, que s’han assabentat aquest mateix matí de la decisió, al taller, mentre Marc Márquez anava descobrint un darrera d’altre els cartells amb què anunciava la seua retirada de la competició, a l’estil de Bob Dylan al clip de la seua cançó 'Subterranean Homesick Blues'.
Segurament una decisió molt dura per a un pilot que ha aconseguit tantíssim al llarg de la seua carrera esportiva, només superat, en títols, per l’italià Giacomo Agostini (15) i Ángel Nieto (12+1), però que també ha estat marcat per la greu lesió que va patir el 2020 i que va arrossegar durant moltes temporades més.
Potser ha estat aquest el detonant per arribar a prendre una decisió tan dràstica com la que ha fet pública avui, però el que no es pot negar és que la seua decisió ha estat meditada, seqüenciada en el temps i feta pública d’una manera única que, segurament, serà tan recordada en el temps com els seus deu títols mundials, les seues 106 victòries en grans premis, 80 en MotoGP, 16 en Moto2 i 10 en Moto3, amb 25 victòries esprint.
I és que ara s’entenen molt millor les paraules de Marc Márquez en els últims dies, quan assegurava que el títol de 2025 el va aconseguir per demostrar-se a si mateix que continuava sent competitiu a MotoGP, després del calvari de lesions i sofriment que va haver d’afrontar durant més de cinc anys per tornar a ser campió i el de 2026 era per a tots els aficionats i els seus seguidors.
Prenen també molta força les paraules que va dir en la conferència de premsa com a campió que va protagonitzar a Portimao, a la pregunta d’un mitjà de comunicació sobre el fet d’haver superat el seu acèrrim rival, l’italià Valentino Rossi.
En la seua resposta, després d’aconseguir aquest vuitè títol mundial en la màxima categoria, que era perquè els aficionats, als dinars de nadal i en les tertúlies de bar, poguessin parlar llargament de la seua carrera esportiva, va reconèixer que no li importava en absolut aquesta fita esportiva, que va finalitzar amb una concloent afirmació: "Es parlarà, 'bla, bla, bla, yeah!, yeah!, yeah!, but ten".